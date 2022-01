Un hospital de Murcia detecta que pacientes no vacunados engañan a los médicos diciendo que están inmunizados

- Publicidad-

En el hospital Reina Sofía de Murcia, el jefe del servicio UCI, Juan Carlos Pardo, acaba de detectar que algunos no vacunados recurren a la picaresca y aseguran al personal médico que están inmunizados cuando ingresan en el centro sanitario. Según informa Antena 3, varios médicos se encuentran con pacientes que mienten al ingresar en UCI sobre si están o no están vacunados. La mentira queda al descubierto cuando la serología muestra que no tienen anticuerpos que produce la vacuna contra el coronavirus.

El personal sanitario queda descolocado cuando algo no cuadra en la evolución de un positivo en UCI y comprueban que el paciente ha mentido respecto a la vacunación. Gracias a la serología descubren el engaño de más personas no vacunadas que mienten al ingresar en la unidad de cuidados intensivos. “Muchos de los pacientes reconocen que han mentido al ser descubiertos”, asegura la cadena de televisión.

Pardo explica esta desconcertante situación: “Dicen que están vacunados y la serología demuestra que no es verdad. Cuando les preguntas algunos te dicen que ‘claro que sí’, otro que ‘sí, estoy vacunado con una dosis y me falta la otra’. Pero están mintiendo de forma descarada. Cuando ha habido que ponerles cierta medicación y les hemos hecho una serología hemos descubierto la mentira”.

“Lo más grave es que algunos han ido a la cola y constan como vacunados, pero se han ido sin ponérsela”. Y eso es desconcertante para los sanitarios, cuenta Pardo. “Nos hace sentirnos inseguros y lo complica todo mucho”, detalla el jefe de UCI del Reina Sofía.

Desde el hospital denuncian que las personas que han mentido aparecen como si estuviesen vacunados en el Servicio Murciano de Salud. Al parecer, acudieron efectivamente a los puntos de vacunación, sus datos fueron tomados y, a la hora de vacunarse, decidieron marcharse.

El avance de la variante ómicron en Murcia ha disparado los contagios. En solo 24 horas se notificaron 7.635 nuevos casos positivos y siete fallecidos. A fecha de 12 de enero, la Región de Murcia tenía a 488 pacientes ingresados por coronavirus y 90 personas en camas UCI. Además, las visitas a familiares en las residencias de mayores se han suspendido para evitar un incremento de contagios entre las personas más vulnerables.