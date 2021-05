Un grupo de publicistas presenta un pasado alternativo sin Greta Thunberg o sin el desastre de Fukushima

- Publicidad-

¿Qué hubiese pasado si los padres de Greta Thunberg la hubieran metido en un internado por protestar en clase? Seguramente que la percepción del problema climático en la sociedad occidental no hubiese sido la misma. El historiador Niall Ferguson publicó una colección de ensayos titulada Historia virtual: alternativas y contrafactuales (1997). En esta obra, el escritor especulaba con la historia para “imaginar resultados alternativos como una forma de enfatizar los aspectos contingentes de la historia”. Es decir, no contemplaba sólo lo que pasó, sino también todo lo que podría haber pasado. Escapando, de este modo, de una versión única y rígida de la historia. Los chicos y chicas de James Brand & Co han puesto su creatividad al servicio de esta idea y en una suerte de “regreso al pasado” han fabulado con las posibilidades de algunos de los acontecimientos más importantes de la última década con una campaña publicitaria titulada Photoshop al pasado que no deja indiferente.

Mejorar el pasado

“Nos hemos dedicado cada día a mejorar el presente arreglando cosas con y para las marcas y hemos dicho: y si, de alguna forma, pudiéramos mejorar el pasado”, asi de motivado se muestra el director creativo y CEO de James Brand & Co, Jordi Albert. Que explica a Diario16 porque esta campaña es un buen modo de llamar a la reflexión: “hemos recurrido al humor y a darle la vuelta de una manera amena al pasado para que fuese algo divertido y que hiciese pensar”, señala. Los acontecimientos elegidos son de lo más dispares, pero siempre con un pie en la trascendencia. Como, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si a los mandos de la central nuclear que causó el desastre en Fukushima hubiese estado Homer Simpson y hubiese evitado el desastre con un casual acierto?

Greta Thunberg y el poder de la publicidad

El poder de la publicidad es incuestionable hasta el punto de ser una de las principales herramientas que utilizan las élites económicas para construir la historia: “Vivimos en un mundo en el que se ha impuesto el consumismo y el capitalismo; detrás de este sistema están las marcas, que son quienes controlan la publicidad y la publicidad da poder para cambiar las cosas”, explica Jordi Albert. El rumbo de la historia del siglo XX cambió con la llegada de la publicidad en las décadas de los años 50 y 60: “Las campañas de JFK o incluso de Nixon fueron muy impactantes, con mensajes muy directos”, continúa el CEO de James Brand & Co. Quien también señala cómo las campañas de Obama o Trump han seguido la misma estrategia.

“Estamos a tiempo de cambiar el futuro”

La política y la comunicación se han convertido desde entonces en una única máquina destinada a conseguir votos. Hasta el punto que, como indica Jordi Albert: “Los partidos ganan muchas veces las elecciones por la campaña de publicidad y no por su programa político”.

Más cantidad que calidad

Pero desde James Brand reivindican que el papel de la publicidad puede ir más allá de ayudar a engordar las cuentas de grandes empresas y empresarios: “El buen uso de la creatividad nos permitiría, si le damos la importancia que tiene y no nos desviamos, caminar hacia un mundo más sostenible y mejor en todos los sentidos”. Algo que para Jordi Albert está dificultando que el devenir de la historia no vaya muy bien encaminado son los vertiginosos avances tecnológicos: “Antes tenías una cartelera en el cine con 10 películas, ahora tienes 1.000 plataformas con 1.000 series y películas”, señala el creativo. Y continúa apuntando que, si de verdad queremos un futuro mejor, el secreto está en centrarse en la “calidad” y no tanto en la “cantidad”. “Por eso este regreso al pasado. Para inspirar y pensar que estamos a tiempo de cambiar el futuro”, concluye.