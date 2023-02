Un fallo más en la ley del «solo sí es sí» y podría costarle las elecciones a Sánchez

- Publicidad-

Máxima tensión en el Gobierno de coalición por las negociaciones infructuosas para la reforma de la ley Montero del “solo sí es sí”. El texto legal adolece de deficiencias técnicas que permiten la excarcelación de presos y el PSOE tiene prisa por arreglar lo que se hizo mal. Ayer, el presidente del Gobierno quiso pasar de puntillas por un asunto que le está costando una sangría de votos a los socialistas, según los últimos sondeos y encuestas. Ya no es que la coalición esté perdiendo apoyos entre el electorado indeciso que unas veces vota PSOE y otras PP, es que en el mismo seno del feminismo español hay un profundo malestar por cómo se han hecho las cosas. Si muchas feministas ven con horror cómo una ley que tenía que proteger a la mujer termina beneficiando a los depredadores sexuales es que algo va mal. Muy mal.

Eso lo sabe Sánchez, que ha dado órdenes estrictas de actuar cuanto antes. Hoy mismo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido que la ley del ‘solo sí es sí’ “es una ley del Gobierno, estaba todo el Gobierno y es una buena ley”, y ha abogado por reformarla al calificar de notable el número de rebaja de penas, según informa Europa Press. Y acto seguido recordó que el Gobierno se encuentra ante un momento delicadísimo, ya que si el texto legal no se repara adecuadamente la avería puede ser aún mayor y el desastre total. Hasta El País se muestra preocupado por la deriva que han tomado los acontecimientos. “¿Qué no entiende el presidente del solo sí es sí? No estamos ante un error técnico, sino ante una decisión política cuyas perversas consecuencias para la persecución de los delitos de violencia de género durarán por más que ahora la enmienden”, asegura Juan Luis Cebrián en una de sus columnas.

Pilar Llop sabe que la encrucijada es peligrosa. “Ahora necesitamos un texto que sea muy riguroso, porque si técnicamente se falla otra vez y se produjera otro efecto no deseado, la situación sería bastante grave”, ha alertado en una entrevista de este lunes en La Vanguardia.

Preguntada por la propuesta del PSOE, sostiene que han “tenido en cuenta algunas sugerencias” que ha formulado el Ministerio de Igualdad mientras que otras –en sus palabras– no les parecían bien. “Nosotras seguimos hablando. Es evidente que hay posiciones diferenciadas, pero ahora toca pensar en las víctimas”, afirma. Insiste además en que “hay que actuar en el foco del problema que son las penas”, que ha pedido que sean proporcionadas y no dejen margen a la discrecionalidad.

Según informa La Sexta, el Ministerio de Igualdad ha solicitado una reunión con el PSOE para llegar a un acuerdo cuanto antes sobre la reforma de la ley del solo sí es sí y ha afirmado que el acuerdo es posible siempre que se mantenga el consentimiento. Fuentes de Igualdad han reiterado que la voluntad de acuerdo por parte de Igualdad es absoluta y han recordado que el ministerio que dirige Irene Montero nunca se ha levantado de la mesa y la disposición a negociar siempre ha sido plena.