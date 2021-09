- Publicidad-

Cuando escribo estas líneas, España supera el 77% de su población total vacunada con pauta completa contra la COVID-19 y el 80% con al menos una dosis; si nos fijamos en la población diana, las personas mayores de 12 años, esos porcentajes rondan el 87% y 90% respectivamente. Estas cifras nos sitúan como uno de los países del mundo con mejores cifras en la vacunación de su población y nos permitirán afrontar en mejores condiciones la recuperación económica.

El proceso se inició el 27 de diciembre de 2020 en toda Europa y, poco después, el Presidente del Gobierno comprometió la vacunación con pauta completa del 70% de la población española antes de concluir agosto, meta que fue alcanzada. Las cifras antes comentadas, a pesar de algunos agoreros, corroboran el éxito de la campaña de vacunación, un éxito de país del que debemos sentirnos todas y todos tremendamente orgullosos.

Sí, un éxito de todas las instituciones, desde la compra europea de vacunas, que llegaron a espacios ofrecidos por los ayuntamientos, pasando por la estrategia de vacunación, la adquisición de cuotas de países que renunciaron a sus dosis o la distribución de estas efectuadas por el Gobierno de España, así como por la planificación y gestión de la disposición de las dosis llevada a cabo por las Comunidades Autónomas.

También es un éxito más de nuestros profesionales sanitarios que, en esta pandemia, están mostrando mucho de lo mejor de nuestro país y a los que nunca agradeceremos lo suficiente su esfuerzo, entrega y sacrificio.

Y sí, sobre todo, un éxito de la sociedad española que ha confiado en la ciencia y ha huido de la superchería y el negacionismo que rampa por otros lares, algunos de ellos muy próximos geográfica o culturalmente. Porque, al principio, el factor clave para que los países tuvieran más porcentaje de su población vacunada era la disponibilidad de dosis, sin embargo, cuando los niveles de disponibilidad se han incrementado, el comportamiento de la población se ha convertido en el factor clave para alcanzar mayores cuotas de vacunación.

¿Cuáles son las razones de este comportamiento ejemplar de la sociedad española para que su implicación en el proceso de vacunación haya sido tan alta?

Probablemente tenemos una tradición de una alta vacunación en nuestros hijos e hijas pero en este caso, con una enfermedad tan nueva, podrían haber surgido más dudas. Yo me inclino a pensar que una de las claves del éxito es contar con un sistema nacional de salud público de calidad, universal y gratuito.

Hablamos de un sistema de salud público que, a pesar de los recortes de etapas anteriores, sigue manteniendo una alta calidad y una buena valoración ciudadana; seguramente eso ha contribuido a que la ciudadanía confiara en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en este caso, la de vacunarse. Que sea un sistema universal hace que nadie haya cuestionado la estrategia de vacunación: son criterios éticos, no económicos, los que nos han igualado en el acceso a las vacunas. Y que sea gratuito evita que haya quien renuncie a la vacuna por creer que tendrá que pagarla y no va a poder hacerlo. Esto último ocurre: hay un tuit de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, diciendo: “Shots are free. Get vaccinated.” (Los pinchazos son gratis. Vacúnate).

Esta reflexión debe llevarnos a la necesidad de fortalecer nuestro estado de bienestar, en este caso, nuestro sistema nacional de salud. Será una de las mejores maneras de acrecentar nuestro orgullo de país y sacudirnos algunos complejos que arrastramos desde antes de nuestra democracia: España se está convirtiendo en ese gran país al que aspiraba cuando nos integramos en Europa. Nos queda mucho por avanzar pero la pandemia nos está demostrando que, en esto como en todo, alcanzar los anhelos colectivos es más fácil cuando lo hacemos juntos.