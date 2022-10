Un exdiputado aliado de Bolsonaro dispara contra dos policías

- Publicidad-

El exdiputado Roberto Jefferson, aliado del presidente brasileño Jair Bolsonaro, se resistió este domingo a una orden de arresto y disparó contra dos policías federales en la ciudad de Comendador Levy Gasparian, en el estado de Río de Janeiro. Después de ocho horas, se entregó a la policía.

El propio exdiputado grabó y difundió videos diciendo que la policía trató de detenerlo, pero que no se entregaba, disparando a los agentes. Según el sitio web G1 de Globo, Jefferson arrojó tres granadas a la policía.

“No me rendiré. No me rendiré porque creo que es absurdo. Basta, estoy cansado de ser víctima de arbitrariedades, de abusos. Desafortunadamente, los enfrentaré”, dijo Jefferson en un video.

Roberto Jefferson

Roberto Jefferson intentó postularse para la presidencia de Brasil por el Partido Laborista Brasileño (PTB), pero su candidatura fue rechazada por la Justicia. Luego puso en su lugar a su candidato a la vicepresidencia, el padre Kelmon, quien se declara miembro de la Iglesia Ortodoxa, al frente de la campaña del PTB.

Kelmon ha apoyado a Jair Bolsonaro desde la primera vuelta del sufragio, defendió al Presidente y al Gobierno en debates y asiste a actos de campaña del actual gobernante. El sábado estuvo en Guarulhos en un acto de campaña junto a Bolsonaro.

Aliado del jefe de Estado, Jefferson es investigado por las actividades de una organización criminal, que habría actuado para atentar contra el Estado democrático de derecho, y se encontraba bajo arresto domiciliario.

El exparlamentario sería detenido nuevamente por incumplir una orden judicial que le prohibía el uso de las redes sociales tras aparecer en un video difundido en el que critica el sistema judicial y llama a la juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia, una prostituta.

Tras la detención, el presidente de Brasil escribió en Twitter: “Como ordenó el ministro de Justicia, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser detenido. El trato que se da a quienes disparan contra un policía es el de un delincuente. Ofrezco mis condolencias a los policías heridos en el episodio”.

Años antes de convertirse en partidario y aliado de Bolsonaro, Jefferson apoyó a Lula da Silva y terminó en prisión por haber participado en un esquema de compra de votos en el Congreso conocido como “Mensalão”.