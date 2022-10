Un estudio señala la relación entre las vacunas contra la Covid-19 y las dificultades en fecundación in vitro durante 90 días tras la inoculación

- Publicidad-

Un estudio publicado en la revista científica JAMA, señala la asociación entre el «intervalo de tiempo desde la inoculación de la vacuna Covid-19 hasta la fertilización in vitro y la tasa de embarazo después de la transferencia de embriones frescos». Así se traduce el título del estudio que puede consultarse directamente pulsando aquí.

Según se ha publicado por distintos medios, el estudio «recomienda posponer la fecundación in vitro 90 días tras la vacuna de la Covid-19» (infosalus). Esta publicación señala que «El estudio, realizado en 3.052 mujeres, compara los resultados alcanzados por la FIV (Fecundación In Vitro) en tres periodos de tiempo distintos tras la vacunación de la Covid-19: 30 días o menos; 31 a 60 días; y 61 días 90 después de la inoculación.»

Señala infosalus que «los resultados apuntan a una disminución significativa de la tasa de embarazo en las pacientes tratadas por la FIV en los dos primeros grupos, mientras que las mujeres tratadas por la FIV en el tercero, entre 61 y 90 días después de recibir la vacuna tenían los resultados de embarazo solo moderadamente disminuidos. Además, no se detectó ningún efecto negativo sobre el embarazo en las mujeres tratadas después de 91 días o más», se cita.

Por ello, apuntan, «los autores recomiendan posponer el tratamiento por la FIV al menos 90 díasdespués de la vacunación. Según el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de Granada, «esta precaución parece justificada, ya que la vacuna puede provocar una reacción del sistema inmunitario que puede interferir con la implantación (anidación de los embriones en el útero)».

En el resumen de la presentación del estudio se señala que «falta información sobre la necesidad de posponer la concepción después de la vacunación contra el COVID-19». El objetivo que apuntan es el de investigar el intervalo de tiempo entre la primera dosis de la vacuna covid-19 inactivada y el tratamiento de fertilización in vitro (FIV), así como la tasa de embarazo después de una transferencia de embriones frescos.

Los resultados del estudio

La ficha del estudio dice literalmente lo siguiente:

«En este estudio se analizaron un total de 3052 pacientes mujeres (edad media [DE], 31,45 [3,96] años) sometidas a tratamiento de FIV. (Los participantes tenían entre 20 y 47 años y se sometían a un tratamiento de FIV. )

Hubo 667 pacientes vacunadas que recibieron FIV (35 fueron vacunados ≤30 días, 58 fueron vacunados 31-60 días, 105 fueron vacunados 61-90 días y 469 fueron vacunados ≥91 días antes del tratamiento de fertilización), y 2385 pacientes no vacunadas recibieron tratamiento FIV.

La estimulación ovárica y los parámetros de laboratorio fueron similares entre todos los grupos.

El embarazo en curso fue significativamente menor en el subgrupo de 30 días o menos (34,3 % [12 de 35]; RR ajustado [aRR], 0,61; IC del 95 %, 0,33-0,91) y en el subgrupo de 31 a 60 días (36,2 % [21 de 58]; aRR, 0,63; IC 95%, 0,42-0,85).

Se encontró una tasa ligeramente, pero no estadísticamente más baja, en el subgrupo de 61 a 90 días, y no se observó una reducción del riesgo de embarazo en curso en el subgrupo de 91 días o más (56. 3% [264 de 469]; aRR, 0,96; IC del 95 %, 0,88-1,04) en comparación con el grupo no vacunado (60,3 % [1439 de 2385], como referencia).»

«Las conclusiones y los hallazgos de relevancia de este estudio sugieren que recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19 inactivada 60 días o menos antes del tratamiento de fertilización se asocia con una tasa reducida de embarazo. En pacientes que se someten a un tratamiento de FIV con una transferencia de embriones frescos, es posible que el procedimiento deba retrasarse hasta al menos 61 días después de la vacunación contra el COVID-19.»

En la introducción del estudio, se presentan los distintos criterios que se han dado desde distintas instituciones y organismos al respecto: «Hay diferentes puntos de vista con respecto a cómo la vacunación contra el COVID-19 afecta la concepción y cuánto tiempo deben esperar las parejas vacunadas para concebir. Las pautas, como las de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva Coronavirus/COVID-19 Task Force y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, recomiendan que las personas que planean quedar embarazadas conciban lo antes posible después de recibir el ARN mensajero (ARNm) Vacuna COVID-19 (al menos 3 días antes y 3 días después del procedimiento de reproducción asistida).»

«Sin embargo, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología recomienda posponer la concepción al menos unos días después de completar la vacunación contra el COVID-19 (es decir, después de la segunda dosis) y retrasar el inicio del tratamiento con tecnología de reproducción asistida hasta 2 meses. El Grupo de Expertos del Centro de Tecnología de Reproducción Asistida Humana de Beijing para el Control y la Mejora de la Calidad recomienda retrasar el embarazo durante 1 mes después de la vacunación contra el COVID-19.

Falta información actual sobre la asociación de la vacuna COVID-19 con ovocitos y espermatozoides, el desarrollo e implantación del embrión y las primeras etapas del embarazo. Además, la generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 requiere tiempo.»

En fichas sobre las vacunas realizadas por el servicio de salud de Navarra, a comienzos de 2021, se señalaba expresamente la recomendación de «evitar embarazos durante al menos 2 semanas tras la 2ªdosis» para la vacuna de Pfizer, AstraZeneca y Janssen.