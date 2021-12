Un dirigente del PSOE a Pedro Sánchez: «Eres el secretario general más desideologizado, narcisista, falaz y antidemocrático de la historia del partido»

- Publicidad-

«Eres el principal responsable de mi solicitud de baja del PSOE después de 18 años». Así comienza la carta que Enrique Pérez Romero, vicesecretario del PSOE de Extremadura, ha dirigido a Pedro Sánchez para explicarle las razones de su salida del partido. Diario16 ha tenido acceso a dicho documento.

«El camino fácil sería afirmar lo que muchos ciudadanos y analistas políticos opinan conmigo. Que eres el secretario general más desideologizado, narcisista, falaz y antidemocrático que ha tenido el PSOE desde su fundación en 1879. El camino difícil obliga a explicar cómo es posible que hayas dilapidado en menos de cuatro años el inmenso capital político que los militantes te regalamos en 2017», afirma Pérez Romero.

Ese capital político, según se indica en la carta, iba a fraguar una doble evolución «de gran calado histórico en la política española contemporánea». Por un lado, iba a ser la culminación de un proceso de movilización y rebeldía que la militancia del partido había iniciado desde 4 años antes de la llegada de Sánchez a la Secretaría General bajo el lema «Un militante, un voto». Por otro lado, Sánchez hizo creer a los militantes la posibilidad real de convergencia de esa rebeldía socialista con los movimientos herederos del 15M, es decir, con Unidas Podemos.

«Los militantes del PSOE, tal como reconoces en tu Manual de resistencia, fuimos, de manera espontánea, los que reaccionamos a la inercia oligárquica del partido el 1 de octubre de 2016 y te pusimos en bandeja protagonizar la revolución que el PSOE necesitaba. La consecuencia lógica de esa revolución habría sido un partido más democrático y más socialista, la necesaria regeneración de la política nacional y la imprescindible reinvención de la izquierda española».

El dirigente extremeño señala los sacrificios que hicieron para defender el proyecto de Sánchez porque tenían la esperanza de que el actual secretario general iba a «recolocar al PSOE en su espacio histórico natural que, además, es el espacio que la sociedad de nuestro tiempo necesita que ocupe». Sin embargo, «el resultado es que ahora solo hay dos tipos de militantes en el PSOE: los que sabemos que nos traicionaste y los que aún no lo saben», afirma la carta.

Por otro lado, señala con claridad que «aunque algunos ya lo advertimos durante la campaña de primarias de 2017 —y, de hecho, tú y tu equipo nos represaliasteis por ello, incluso antes de llegar a ser secretario general—, tu objetivo nunca tuvo que ver con el PSOE ni con España. Tú único objetivo siempre fuiste tú mismo: alcanzar el poder para cumplir un ambicioso y personalista sueño de llegar a Moncloa y vivir de la política el resto de tu vida. No había nada más detrás: ni una ideología, ni una ética ni una visión o misión histórica».

En Diario16 llevamos denunciando desde hace años que el PSOE de Pedro Sánchez tenía como objetivo la destrucción del PSOE que es socialista de verdad. Este dirigente socialista, en su carta, a través del conocimiento de cómo funciona Pedro Sánchez, señala que «has logrado que el PSOE como partido prácticamente desaparezca, mediante el estrangulamiento de su funcionamiento orgánico y la dirección mesiánica que ejerces; la relevancia de la militancia se ha volatilizado por completo, no digamos ya su tradicional capacidad crítica y de empuje democrático; has incumplido, casi de principio a fin, las Resoluciones del 39º Congreso que te entronizó; y, lo que es peor de todo, has conducido al PSOE, desde el Gobierno, a realizar políticas liberales que nada tienen que ver con La Internacional que cantabas al terminar cada mitin en 2017».

Pérez Romero afirma que jamás pensó que le daría vergüenza militar en el PSOE porque se han superado varias líneas rojas que él jamás pensó que se pudieran superar. Una de ellas la justifica en la ética, «es decir, la de hacerme cómplice con mi militancia de una gestión dañina no solo para las clases sociales que el PSOE dice representar, sino, en este caso, también para la convivencia de todo un país».

Otra de las líneas rojas que se han superado para que el dirigente extremeño haya abandonado el PSOE, y que le traslada a Pedro Sánchez, es una de las que más reacción interna está provocando a nivel interno: la ideológica. «La abierta apuesta liberal que supone toda tu gestión de Gobierno, y que hace indiferenciable al PSOE de lo que habría hecho Ciudadanos, o de lo que están haciendo otros partidos liberales europeos, incluso en muchas cosas de lo que haría el PP».

Según Pérez Romero, la doble traición a militantes y ciudadanos que creyeron en Sánchez y en sus promesas de renovación de la izquierda ha provocado que surja un gobierno cuyo único objetivo es sostener el poder en beneficio de sus detentadores y que ha elevado a la ultraderecha «a las mayores cotas de poder desde 1977, que ha renunciado a cualquier transformación social de calado, que legisla de espaldas a la clase trabajadora (en ocasiones, en su contra), que está profundizando en la herida política y territorial provocada por el separatismo, que ha contribuido a cavar más hondo en la trampa de la diversidad que divide a la clase obrera y, en fin, que no tiene intención de poner en riesgo su continuidad en el poder dando la cara por sus simpatizantes y votantes».

La carta finaliza de un modo que destila resignación y, sobre todo decepción, las mismas sensaciones que militantes del PSOE trasladaron durante y tras el Congreso Federal de Valencia a quien firma este artículo, confesiones en las que pedían que, por favor, no se publicaran por miedo a la represión que Sánchez ya aplicó en el año 2016.

«Me despido ya, esperando que tengas un último gesto de dignidad, renunciando a tus responsabilidades antes de llevar al partido y al país al borde del abismo. Y espero también que tu despedida no vaya acompañada, como se intuye, de un dedazo para que el sanchismo perviva, habida cuenta que la mayor parte de tus más estrechos colaboradores encajan perfectamente en el perfil de arribismo, frivolidad y vacío ideológico e intelectual que está definiendo el ejercicio de tu responsabilidad. Dudo que tengas alguno de estos últimos gestos de dignidad, puesto que tu actitud es precisamente la contraria, la de apurar el cáliz hasta las heces para seguir en el poder mientras sea posible, así que me despido con una frase de Sófocles, maestro de la tragedia griega, que te convendría aplicar: más vale caer con honor que ganar con fraude», finaliza Pérez Romero.