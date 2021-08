Un año después, Juan Carlos I sigue siendo noticia

- Publicidad-

El rey Juan Carlos I comisionó en 2003 -en pleno ejercicio de su reinado-, un total de 52 millones de euros por la venta del Banco Zaragozano, propiedad de los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, al británico Barclays Bank, según avanzado en exclusiva el diario Público, esta pasada semana donde ha revelado los detalles de las tramas opacas que permitieron al monarca emérito la gestión fraudulenta de su creciente fortuna conseguida con ‘pelotazos’ como la venta del citado banco.

Esta ha sido una semana muy complicada para Juan Carlos I, después de que se conociera la existencia de una segunda cuenta en el Crédit Suisse del cual sería beneficiario. El medio cita como la ingeniería fiscal permitió a Juan Carlos ocultar sus ingresos turbios que fue generando a lo largo del tiempo en torno a una cuenta del Crédit Suisse que recibía el nombre en clave ‘Soleado’ y en el cual tomarían protagonismo «sospechosos habituales» como los del broker suizo Arturo Fasana, el abogado suizo Dante canónica o el omnipresente primo del rey, Álvaro de Orleans, pero también los mencionados Albertos y uno de sus asesores, José Ramón Blanco Balín. Además, cuantifica la magnitud del nuevo ‘pelotazo’

El martes de la semana pasada se ha hecho pública la denuncia de su ex amante, Corinna Larsen, ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales por «vigilancia ilegal». Corinna revela en la denuncia de 29 páginas que ha interpuesto contra Juan Carlos I que el monarca le pidió matrimonio el mayo de 2014, un mes antes de su abdicación. Convencido en su deseo para casarse con ella, que le enseñó «planos de un palacio a Madrid» al que podrían ir a vivir y que sería reformado para ellos, según se indica en la demanda a la cual ha tenido acceso Vozpópuli.

Corinna ha solicitado que tanto Juan Carlos como los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no se puedan acercar a 150 metros de ninguno de sus residencias. La ex amante del rey emérito pide, además, ser indemnizada por la «vigilancia ilegal» que ha estado sufriendo, asegura, de los servicios secretos españoles.

Volviendo al tema anterior y siempre según Público, que cita fuentes conocedoras del caso, la operación de venta del Banco Zaragozano fue ruinosa para el comprador, Barclays Bank, que formalizó la compra por 1.140 millones de euros, el triple de su valor en libros, y que acabó en desastre el 2014, cuando la entidad británica acabó para retirar su negocio en España después de perder alrededor de 4.000 millones al mercado español durante la crisis financiera.

Visto el mal negocio que hizo Barclays, queda claro que quienes hicieron el ‘pelotazo’ fueron los anteriores propietarios del Banco Zaragozano, es decir los Albertos, y también Juan Carlos I que gracias a su tarea de mediador regio pudo embolsarse 52 millones de euros, una cifra que para Público significó «una de las cantidades limpias más importantes de su larga carrera como comisionista».

Además, esta fortuna turbia, a pesar de no ser la primera, sería el origen de una nueva época de blanqueo de la mano de los anteriormente mencionados Fasana y Canónica, que construyeron un entramado de sociedades y fundaciones opacas para ocultar la existencia y movimientos de este dinero.

La revelación de la extraña operación de venta del Banco Zaragozano, conocida inicialmente el febrero de 2020, justo antes de la pandemia del coronavirus, supuso el inicio de investigaciones que hasta ahora permiten ir conociendo parcialmente hasta donde llegaba la mano de Juan Carlos y cuál era la profundidad de su bolsillo, pero también apunta incógnitas como el papel del actual rey español, Felipe VI, que meses antes del exilio de su padre dio el paso simbólico de renunciar a cualquier herencia paterna -corona a banda-, puesto que el actual monarca figuraba como segundo beneficiario de la entidad Lucum, con sede en Panamá, y que servía para desviar los fondos turbios de Juan Carlos.

En pocos días de diferencia y como sí quisiera celebrar el primer aniversario de su exilio -aparentemente voluntario- nos hemos enterado de tres nuevas noticias -la peor la venta de armas- que empeoran todavía más la ya malograda opinión que tenemos del rey emérito. Por esta razón ha estado solicitada la apertura de una comisión de investigación de Juan Carlos que, nuevamente, ha sido denegada gracias a los votos en contra del PP, PSOE y VOX.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿La inviolabilidad le permite escabullirse de todo lo hecho al margen de la ley? ¿Eso es propio de un país que pregona ser una democracia plena? Yo, personalmente, no lo tengo nada claro. ¿Es normal que un jefe de estado -no elegido por el pueblo- pueda hacer lo que le venga de gusto? ¿No será que la ley no es igual para todos o… que la inviolabilidad pueda ser constitucional pero quizás no muy justa?