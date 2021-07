Un 46% de los trabajadores está en peligro de muerte por la alta tensión laboral

- Publicidad-

El mercado laboral español está enfermo y pondera el presentismo frente a la efectividad productiva, lo que provoca abusos y graves violaciones de los derechos de la clase trabajadora. Esto genera una situación peligrosísima que puede provocar la muerte o graves enfermedades.

Tal y como publicamos en Diario16, el sindicato CCOO y la Universidad Autónoma de Barcelona han realizado un informe en el que se detalla la situación real de la clase trabajadora en España y los resultados son verdaderamente deplorables.

Alta tensión laboral

En salud laboral se le llama trabajar a alta tensión cuando las exigencias en el trabajo son altas, es decir, se tiene más trabajo del que se puede hacer en el tiempo asignado y a la vez, se tiene un control bajo, es decir, la persona trabajadora tiene poca influencia en la toma de decisiones sobre sus tareas y pocas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos y aprender nuevos al realizarlas.

Se trata de un indicador importante porque, desde finales de los años setenta del siglo pasado, se están realizando investigaciones en todo el mundo que demuestran que, si se trabaja a alta tensión la cardiopatía coronaria puede ser un 34% más frecuente, el infarto cerebral un 24% más frecuente y padecer ansiedad y depresión un 82% más frecuente, según las últimas revisiones publicadas en revistas científicas.

En la tercera Encuesta de Riesgos Psicosociales de ISTAS-CCOO, realizada en el año 2016 se estimó que un 22,3% de la población asalariada residente en España estaba en situación de alta tensión, mientras que en los resultados de la primera encuesta COTS este porcentaje prácticamente se duplicaba alcanzando el 44,3%. En la segunda edición de la encuesta se puede comprobar que ese porcentaje ha sufrido una ligera subida del 1,5%.

Desigualdad

Las importantes desigualdades de clase ocupacional permanecen: 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras en puestos de ejecución manual están expuestos a alta tensión (53,3%), exposición que se reduce a 2 de cada 5 entre los no manuales (38,5%), mostrando que no se aplican las mismas prácticas empresariales de gestión laboral en unos puestos que en otros (más o menos dotación de plantillas o herramientas de trabajo, mejor o peor planificación, organización del trabajo más o menos participativa, etc.).

La alta tensión es más prevalente en los puestos de trabajo que son una extensión del trabajo doméstico y del de cuidados, menos valorados socialmente y muchos de ellos ampliamente feminizados, lo que evidencia las desigualdades estructurales de clase y género y la falta de prevención de riesgos laborales. En la mayoría de estos puestos, más de la mitad de trabajadoras y trabajadores está expuesta a alta tensión, en algunos casi las tres cuartas partes como en el de gerocultora, vendedora de alimentos y productos básicos y ayudante de cocina.