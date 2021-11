Un 14% de la población no podrá realizar gastos navideños por su situación económica

- Publicidad-

Durante las semanas previas a Navidad, el número de productos y servicios adquiridos se dispara y los gastos de muchas familias aumentan de forma exponencial. KRUK España ha realizado una investigación para conocer la situación financiera actual de la población española y sus planes de gasto para esta Navidad.

Según los datos de esta encuesta más de la mitad de la muestra encuestada (53,3%) ha reconocido que, si bien el dinero que tiene es suficiente para cubrir las necesidades habituales, se encuentra con problemas cuando se presentan gastos mayores, como en Navidad. No obstante, este porcentaje ha disminuido ligeramente con respecto a otros meses del año en los que se realizó la misma pregunta (en junio de 2021 era de un 57,7%; y en febrero de 2021 un 56,4 %).

Dada esta situación, el 14% de la población encuestada ha asegurado que no tiene previsto gastar en Navidad, ya que su situación económica es muy complicada este año. Además, una gran parte de la población ha reconocido que no planifica los gastos en Navidad. Concretamente, un 21,6% asegura que ahorra dinero tan solo unas semanas antes para tener reservas, pero no planifica los gastos previamente, y un 13,7% busca la manera de financiar los gastos cuando se presentan, pero no planifica. En el lado opuesto, un 20,9% ahorra con varios meses de antelación para poder financiar sus gastos.

Nos encontramos a tan sólo unas semanas de comenzar la Navidad, un momento en el que mucha gente probará suerte comprando lotería. La compañía de gestión de cobro ha preguntado a la población cuál sería el deseo que harían realidad si les tocase la lotería. Casi la mitad de las personas encuestadas (49,1%) invertirían sus ganancias en comprarse una casa o pagar la hipoteca; mientras que un 36,2% se iría de viaje; un 34,8% lo ahorraría en el banco para posibles imprevistos; y un 28,6% lo compartiría con familiares y amigos. Entre las opciones menos populares figuran organizar una fiesta (9,3%), invertir el dinero en bolsa (10,9%) o montar un negocio (15,6%).