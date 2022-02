Últimos informes sobre covid y sexta ola: las vacunas salvan vidas, alivian los efectos de la enfermedad y reducen las hospitalizaciones

- Publicidad-

Los últimos informes del Ministerio de Sanidad contienen datos actualizados sobre incidencia de la pandemia y vacunas. Las estadísticas revelan que se han inyectado 90,7 millones de dosis y que 39,1 millones de españoles cuentan con la pauta completa, el 90,8% de la población mayor de 12 años. De los balances oficiales se extraen las siguientes conclusiones:

–Mortalidad. Los datos empíricos demuestran, tal como anticiparon los científicos, que la vacuna impide en la mayoría de los casos desarrollar la enfermedad de manera grave y reduce la mortalidad. Así, en el grupo de edad de 60 a 79 años, uno de los que sufren el virus de forma más devastadora, una persona vacunada e infectada por el virus tiene 33,7 menos posibilidades de morir por coronavirus que un no vacunado.

–Ingreso en la UCI. También se demuestra la eficacia de las vacunas en este capítulo. Así, el riesgo de ingreso en una unidad de críticos es 42,6 veces más alto para un no vacunado de entre 60 y 79 años que para aquella persona que está inmunizada con la pauta completa. La tasa de ingresos en UCI por cada 100.000 habitantes en esta franja de edad ha sido de 1,5, mientras que en aquellos que no tenían la pauta completa es de 64 por cada 100.000 habitantes.

–Hospitalización. Otro dato que demuestra que la vacuna funciona. Las dosis han sido fundamentales para evitar ingresos. Los científicos aseguran que de no ser por el medicamento las consecuencias hubieran sido impredecibles. Buena parte de la población infectada por ómicron ha podido gripalizar la enfermedad, es decir, la ha pasado en su casa con síntomas leves. Pese a que la sexta ola ha supuesto una gran carga asistencial, no ha llegado a los límites dramáticos de 2020. El riesgo en plena sexta ola ha sido 21,8 veces mayor para los no vacunados entre 60 y 79 años.

–Mayores de 80 años. Las personas más ancianas sufrieron el azote de la plaga en la primera oleada del virus. La situación de las residencias de ancianos fue dramática y tuvo que intervenir la UME. La vacunación ha rebajado la letalidad en este grupo de edad. La tasa de fallecidos por cada 100.000 personas en los mayores de 80 años ha sido de 8 puntos en los vacunados y de 151 en los que no tenían la pauta completa.

La situación es parecida en los países europeos. En Alemania, por ejemplo, uno de los países donde el movimiento negacionista es más potente, los no vacunados representan la mayoría de los ingresos por covid-19 en las UCI, según un comunicado conjunto difundido por la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI) y el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. Entre el 14 de diciembre y el 12 de enero se conocía el estatus de vacunación de 8.912 ingresados en las unidades de críticos, lo que corresponde a alrededor del 90% de los 9.946 casos comunicados en ese periodo. Casi dos tercios –el 62% o 5.521 de todos los nuevos ingresos por covid-19 con datos conocidos sobre su estado de inmunización– no estaban vacunados, informa la Agencia Efe. Alrededor del 9,6% –856 casos– presentaban una inmunización incompleta.