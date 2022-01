UGT teme que Vox quiera acabar con los sindicatos en España

- Publicidad-

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha pedido a Vox que diga claramente en su programa electoral si no le interesan los sindicatos y al mismo tiempo ha reclamado a la formación que estudie lo que realmente perciben estas organizaciones.

Temprano, en declaraciones a Europa Press y ante la convocatoria electoral del 13 de febrero, ha pedido a Vox que estudie «en profundidad» qué dinero reciben los sindicatos porque los fondos que llegan son referidos a acuerdos del diálogo social y a programas finalistas donde existe concurrencia competitiva.

A este respecto, ha recordado que no solamente los sindicatos y la patronal dan formación, sino también las academias, en concurrencia competitiva, cada uno con la presentación de sus proyectos y la Administración, en base a una baremación, los concede o no.

Así, ha insistido en que están hablando de programas finalistas y que además se tienen que ejecutar y pasar todos los controles legales oportunos.

Por otro lado, ha aclarado que, dentro del diálogo social y de la participación institucional, no reciben dinero por no hacer nada, sino por participar en las distintas instituciones, cantidad de comisiones donde muchos «compañeros» de los sindicatos y de la patronal están participando «sin cobrar absolutamente» nada por ir a las reuniones.

Faustino Temprano ha aclarado a Vox que, según la Constitución Española, donde están recogidos los sindicatos, cada vez que llegan a acuerdos no es para sus afiliados, sino para el conjunto de los trabajadores y ciudadanos de la comunidad.

Por lo tanto, ha pedido a Vox que en su programa diga «claramente» qué es lo que quiere y, desde luego, ha aseverado que «si dice claramente que no le interesan los sindicatos», ellos no pedirán nunca el voto para un partido político que no cree en ellos cuando, ha insistido, están dentro de la Constitución.