UGT: “La lucha de Pablo Iglesias por la libertad y la igualdad está plenamente vigente”

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo han participado en el acto con motivo del 96 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, en el Cementerio Civil, donde Pepe Álvarez ha aprovechado para expresar su reconocimiento a Almudena Grandes: “Una gran literata y una mujer justa que luchó por la igualdad, por el feminismo, por las personas que menos tienen y que merece un homenaje de toda la sociedad madrileña y española”.

Sepultura de Almudena Grandes en el Cementerio Civil de Madrid, foto Agustín Millán

Derechos por la igualdad y la libertad

Pepe Álvarez ha manifestado que, 96 años después del fallecimiento del fundador de UGT, algunas cosas están de plena actualidad como “los derechos por la igualdad y la libertad y la lucha de los trabajadores y trabajadoras por conseguir mejoras laborales y sociales”. Ha señalado que este año es muy importante porque “venimos con el acuerdo de pensiones y espero que, antes de que finalice, tengamos acordado todo lo que tenga que ver con la derogación de las reformas laborales y con un nuevo sistema de relaciones laborales para nuestro país. Es un año cargado de ilusión, de esperanza y de ganas de que las cosas cambien en nuestro país”.

Homenaje a Pablo Iglesias de UGT y el PSOE, foto Agustín Millán

Hoy los pensionistas pueden dormir tranquilos

“Hoy los pensionistas pueden dormir tranquilos” porque se ha asegurado el futuro del sistema público y la revaloración de las pensiones conforme al IPC. En este sentido, ha dicho que con la reforma de Rajoy, las pensiones solo subirían 9 euros y con este acuerdo suben 38 euros. Es un acuerdo histórico porque, por primera vez, no se recortan derechos, sino que se actúa sobre los ingresos del sistema.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT en el homenaje a Pablo Iglesias, foto Agustín Millán

Muchos empresarios no quieren que cambie nada

Respecto a la negociación sobre la modernización del mercado de trabajo ha afirmado que UGT va a exigir al Gobierno “derogar y cambiar”, para mejorar la estabilidad en el empleo y acabar con la precariedad laboral, “porque de lo que se trata es conseguir un acuerdo que sea útil”. Es decir, que en las estadísticas de desempleo del año que viene por lo menos hayamos bajado 10 puntos la precariedad y temporalidad.

Por eso, hay que continuar negociando. No es nada fácil. Además, cada vez se visualizan más las diferencias que hay entre la CEOE y las organizaciones sindicales. En este sentido, ha recordado que en el mes de noviembre hubo más de dos millones doscientos mil contratos para consolidar solo 70.000 empleos y que “muchos empresarios de este país no quieren que cambie nada y quieren continuar utilizando un sistema de relaciones laborales no flexible, sino de explotación, en el grado en el que estimen oportuno”. “Hay que hilar fino”, para conseguir que “las declaraciones de la patronal de que quiere estabilizar el mercado de trabajo se correspondan luego con una norma que lo pueda hacer”- ha dicho.

Homenaje a Almudena Grandes en el Cementerio Civil de Madrid de UGT Madrid, foto Agustín Millán

Fortalecer la negociación colectiva,

El líder de UGT ha afirmado que “para las organizaciones sindicales el acuerdo no va a ser posible si no se dan unos mínimos” y esto pasa por fortalecer la negociación colectiva, que los ERTES sean un instrumento de utilización permanente y conseguir que la contratación temporal solo obedezca a trabajos de carácter temporal.

Asimismo, ha señalado que hay que “acabar con el despido libre y gratuito de nuestro país y conseguir un coste de despido que disuada a las empresas”. En este sentido, ha dicho que UGT continuará reivindicando un coste de despido de 45 días por año.

Asimismo, ha recordado las dificultades para negociar los convenios con la actual normativa laboral; que los salarios colectivamente no suben desde el año 2008, y que solo mejoran en aquellas empresas donde hay representación sindical. Es preciso que la patronal no dilate más en el tiempo la negociación para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, motivo por el que los sindicatos han convocado movilizaciones el día 16 de diciembre.

Alzar la bandera contra el fascismo

Por último, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha advertido sobre la necesidad de frenar el fascismo en Europa y en España y ha expresado la determinación de UGT en este sentido.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo ha vuelto a reclamar, “la derogación de la reforma laboral, que es la responsable de que siga habiendo trabajadores y trabajadoras en precario y temporales”.

Homenaje a Pablo Iglesias de UGT Madrid, foto Agustín Millán

Fin a la subida de 0,25% en las pensiones

Pero, Luis Miguel López Reíllo ha ido más allá y ha pedido la derogación de la ley mordaza. Y por supuesto se ha alegrado de lo que ha ido pasando en el Gobierno de coalición. “por fin nos hemos librado de la reforma de pensiones del 2011, de M. Rajoy, el de los papeles de Bárcenas. Nos alegramos de que a los jubilados y las jubiladas españolas no se les vaya a subir solo un 0,25%, sino que ahora la revalorización de las pensiones sea sobre el IPC”.

El secretario general de UGT Madrid ha destacado otro de los avances, como es la derogación del artículo 315 apartado tercero del código penal qué hacía que los piquetes pudieran ser acusados y se les pidiera penas de cárcel y también responsabilidades económicas.

Manifestación por la Atención Primaria

López Reíllo ha denunciado lo que pasa en la Comunidad de Madrid con la sanidad pública y su desastrosa Atención Primaria, con la asistencia al especialista y el aumento de las listas de espera para operaciones quirúrgicas.

Luis Miguel López Reíllo, secretario general de UGT Madrid en el Homenaje a Pablo Iglesias, foto Agustín Millán

Como sabemos lo grave que es lo que sucede en la atención primaria, vamos a salir a la calle en una gran manifestación en Madrid el próximo domingo 12 de diciembre, frente al Ministerio de Sanidad, “dónde estaremos denunciando los despidos de sanitarios y sanitarias”.

Ahora, en la sanidad madrileña, “cuando llamas a un médico, y yo he sido testigo de ello, en 15 días no te llama el doctor o la doctora. Y no es culpa de ellos, si no de la falta de trabajadores. En algunos centros de salud, nos encontramos que están al 30% de especialistas”, ha denunciado el líder de UGT Madrid.

Presupuestos de Ayuso

Tras el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, entre el PP y la ultraderecha de Vox, “lo primero que van a hacer el próximo 16 de diciembre es derogar o intentar tumbar las Leyes LGTBl+Q. Nos van a encontrar totalmente en contra de que esto ocurra, de que vayan a derogar leyes que están vigentes. Para mostrar nuestro rechazo y el de todo el sindicato, nos manifestaremos el próximo 15 de diciembre por la tarde en la puerta del Sol”, ha señalado.

Reforma laboral

“Si se quiere se puede llegar un acuerdo para reforman la reforma laboral. Quedan 15 días hábiles. Además desde la Confederal ya se está negociando desde hace más de año y medio. Confiamos en la ministra Yolanda Díaz, que está por la labor”, ha recordado López Reíllo.

“Lo que no queremos ahora, es que la patronal venga con tres o cuatro cositas y tampoco nos parece de recibo”, ha criticado el secretario general de UGT Madrid. Su contra propuesta a pocos días del fin del plazo será contestada en otra manifestación el próximo 16 de diciembre por la mañana en la sede de la CEOE.

“NO puede ser que las patronales saquen un documento en el que afirmen que quieren que prevalezca el contrato de empresa frente al sectorial, que se pueda despedir costándoles menos todavía. Tampoco estamos de acuerdo con que puedan despedir a miles de trabajadores sin ningún tipo de autorización”. Luis Miguel López Reíllo se ha mostrado en contra del documento que sacó la CEOE la pasada semana, por eso “vamos a decirle en su sede que no estamos de acuerdo en que se relajen derechos de trabajadores y trabajadoras”.