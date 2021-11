UGT impulsa la primera “Red de creadores de contenido” de redes sociales en España para defender sus derechos

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, UGT inicia un nuevo proyecto sindical junto con un grupo de creadores y creadoras de contenido. Pretenden a dar voz a una realidad social que no estaba presente ni en la normativa, ni en las regulaciones sobre su actividad como “youtubers”, “instagramers”, “tiktokers” u otros espacios y redes sociales. Se trata, de una experiencia que marcará un nuevo espacio de participación dentro del sindicato.

Red de Creadores de Contenido de UGT

Esta Red de Creadores de Contenido de UGT tiene la vocación de visibilizar una actividad que se consume diariamente por millones de personas, cuyos protagonistas “no están representados, ni pueden defenderse, ante las diferentes decisiones unilaterales de las redes sociales”.

Reglas laborales justas

Los miembros de este colectivo reivindican negociación, diálogo y unas reglas justas para todas las personas que generen contenido propio y repetido. Consideran que en este proceso deben estar presentes la Administración del Estado español y la Unión Europea como parte de una regulación adecuada.

Una construcción de las redes más democrática

Además, defienden una construcción de las redes más democrática, la transparencia de los algoritmos. Reclaman que los términos y condiciones de las plataformas dejen de ser textos incompresibles impuestos de forma unilateral.

El sindicato defiende que estos trabajadores y trabajadoras digitales apuesten por conseguir unas relaciones más igualitarias entre personas creadoras y plataformas de redes sociales.

UGT espera que se unan a la Red más creadoras y creadores en el encuentro que se realizará el día 10 y 11 de diciembre en la Escuela Julián Besteiro.