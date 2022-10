UGT denuncia que el Gobierno de Ayuso devuelve la financiación estatal recibida para Formación Profesional pública

- Publicidad-

La Federación Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid denuncia que el Gobierno de Ayuso devuelve la financiación estatal recibida para Formación Profesional pública.

La sorpresa surge cuando la secretaria de Enseñanza del sindicato, Teresa Jusdado Pampliega comprobó que la Comunidad de Madrid había devuelto al tesoro 2.339.903€, por lo que dicho presupuesto, no ejecutado, hipoteca y se deduce de la cuantía total que le correspondería en 2022.

El 8 de octubre se han publicado en el BOE dos Resoluciones con la distribución de financiación estatal para 2022 destinada por el Estado para Formación Profesional a las diferentes Comunidades Autónomas. Entre los criterios de dicha financiación está la de no haber devuelto dinero de dichas partidas durante los años 2019 y 2020. La sorpresa surge cuando la Comunidad de Madrid ha devuelto al tesoro 2.339.903€, por lo que dicho presupuesto, no ejecutado, hipoteca y se deduce de la cuantía total que le correspondería en 2022.

Formación Profesional pública

Estas dos partidas presupuestarias van destinadas a los centros y profesorado públicos de Formación Profesional y tienen las siguientes finalidades:

La formación adecuada del personal docente público, cursos de mejora de FP y orientación profesional, digitalización y sostenibilidad de cada sector productivo, formación a lo largo de la vida y desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos. Para ello se ha concedido a la Comunidad de Madrid 444.203€, ya que en 2019 devolvió 1.133.542€ y en 2020, 753.753€. De hecho fue la única Comunidad Autónoma que devolvió dinero por este concepto en 2020.

La difusión, organización y participación en campeonatos de FP, la mejora de la calidad de las enseñanzas y las competencias, a través de módulos voluntarios y la conectividad y equipamientos de los nuevos grupos de FP en los centros públicos. Para ello recibimos en Madrid 419.420€, descontados 431.314€ que fueron devueltos al tesoro en 2019.

Los criterios de distribución de dichas partidas son: el número de alumnos y docentes de Formación Profesional en centros públicos, la brecha de género del alumnado de estas enseñanzas, la tasa de riesgo de pobreza y la dispersión geográfica.

Ayuso desprecia la FP pública

La secretaria de Enseñanza de la Federación Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega considera que “la devolución y no ejecución de la financiación estatal es una vergüenza y es inmoral”.

Las explicaciones, ajenas todas ellas a la mejora del sistema educativo, “solo pueden ser partidistas y un ataque frontal a la red pública de Formación Profesional desde la Consejería, tanto en lo que respecta a la modernización del sistema como a la formación del profesorado, a quienes se han esquilmado 1.887.296€ para Formación Profesional”, señala Teresa Jusdado.

La consecuencia es clara: la Comunidad de Madrid no quiere mejorar la Formación Profesional pública ni dotarla de más financiación, aunque proceda del Estado y no de sus propias arcas. “Si dicho presupuesto pudiera ser utilizado para la red privada, sin duda, no habría sido reintegrada al tesoro y se hubiera ejecutado”, ha denunciado la secretaria de Enseñanza del sindicato.

Para Teresa Jusdado, “es una desfachatez que el Gobierno Regional pida continuamente financiación al Estado cuando por la puerta de atrás devuelve la misma, siempre que no pueda destinarla a financiar empresas privadas”.