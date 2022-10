UGT denuncia el negocio de la FP a distancia y la política de Ayuso, en contra de la igualdad de oportunidades

- Publicidad-

La Formación Profesional se ha mostrado como una enseñanza puntera y esencial, cuya demanda va, desde hace años, por encima de la oferta, como queda demostrado por la cantidad de solicitantes que no obtienen plaza, curso tras curso.

El negocio de la FP a distancia y la política de Ayuso

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, su portavoz, Isabel Blanco denuncia el negocio de la Formación Profesional, FP a distancia y la política de Ayuso, en contra de la igualdad de oportunidades. Primero fue la conversión de academias en centros autorizados de FP, luego la supresión del control que ejercía la Administración a través de la adscripción a centros públicos, y, por último, las becas a las que, por primera vez, este curso tiene acceso las enseñanzas a distancia.

El número de puestos escolares y de ciclos formativos ofertados o autorizados se amplía constantemente, en sus diversas modalidades, pero con muy diferente ritmo según sean públicos o privados. Así ha sucedido con la modalidad a distancia, que se ha convertido en un nicho de negocio extraordinario para las empresas privadas de enseñanza.

Conversión de academias en centros autorizados

Respecto a la conversión de academias en centros autorizados, los antiguos centros de enseñanza no reglada de formación profesional no tenían capacidad para expedir títulos ni certificaciones oficiales. La autorización para impartir enseñanzas regladas les reconocía dicha posibilidad, por lo que aumentaron el alumnado, aunque muchos no mejoraron la calidad de las enseñanzas que impartían.

Venta de títulos de FP

Algunos de sus alumnos y alumnas denuncian en los comentarios de internet, la venta de títulos de FP por parte de algunas academias. También se quejan sobre las características de la impartición de esta formación. UGT Madrid los beneficios deben ser importantes, dado que algunos han pasado de estar ubicados en pisos a poseer un edificio completo de nueva construcción. Situación ésta que no sucede con los centros privados concertados tradicionales de FP, cuyas condiciones de calidad son intachables.

Ayuso y la concesión de becas

Respecto al acceso a las becas, durante el presente curso, por primera vez, el alumnado de FP a distancia de centros privados puede acceder a los famosos cheques de FP. Una demanda los titulares de estos centros y que nunca salió adelante en las propuestas hechas en el Consejo Escolar de Madrid. Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, su portavoz, Isabel Blanco denuncia que esto se ha conseguido de Ayuso en los despachos.

Ayuso traspasa alumnos de la FP pública a la privada

Estas becas ampliarán, sin duda, el número de alumnos/as de centros privados. Alumnos que no tienen la opción de hacerlo en centros públicos por falta de oferta. Los precios medios de la privada oscilan entre los 2.500 € y 4.000 €, dependiendo del ciclo formativo y el centro, a lo que hay que sumar el precio de la matrícula. Generalmente unos 500 € más. Esto demuestra que la supuesta “libertad de elección de centro” de Ayuso en la FP, solo funciona en un sentido, cuando beneficia a la empresa privada.

Ayuso fomenta la FP privada, un negocio para sus amigos

Para hacerse una idea clara de las dimensiones del problema, comenzaremos por dar los datos extraídos del Registro de Centros Docentes del Ministerio de Educación y FP y de la Consejería de Educación. Existen 98 centros privados que imparten enseñanzas de FP a distancia, solo 2 de ellos concertados, y 48 centros públicos.

Eso sí, mientras los centros privados suelen tener varios ciclos formativos y varios grupos por ciclo, los centros públicos suelen tener un solo ciclo y grupo. Ello multiplica el número de alumnos y alumnas en una u otra red.

Isabel Blanco pone como ejemplo el caso de la Universidad Alfonso X el Sabio y el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia Ignacio Ellacuría.

El primero ofertó, el curso pasado, 17 ciclos formativos, con 68 grupos; el segundo, centro público de reciente creación (lleva funcionando dos cursos, solamente) es el centro de referencia en FP a distancia público y el mayor de cuantos existen en la Comunidad de Madrid, este curso ha aumentado a 13 su oferta de ciclos formativos, con un grupo.

La siguiente tabla, recoge los datos de Grado Superior de FP a distancia y permite hacerse una idea del desajuste entre ambas redes.

UGT recuerda, que las enseñanzas a distancia de FP son esenciales para facilitar el acceso a esta formación a colectivos vulnerables o cuyas ocupaciones hacen difícil poder mejorar su preparación.

La Formación Profesional no es negocio en el mundo rural

Así sucede con los habitantes del Madrid rural. Con los ciudadanos quieren volver a incorporarse al mundo laboral, o quienes tienen alguna condición personal que les impida el acceso presencial a estas enseñanzas. Y también con los trabajadores y trabajadoras que quieran ampliar su formación laboral.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, su portavoz, Isabel Blanco considera que hay que ampliar y diversificar la oferta pública de FP a distancia, tal y como ha solicitado a la Consejería.

“Los recursos hay que invertirlos en acercar esta formación a la ciudadanía más necesitada de esta modalidad de enseñanza. No puede ser un mecanismo de financiación a empresas privadas, sino un medio de mejorar en igualdad de oportunidades y equidad, tal y como recogen numerosas leyes básicas, españolas y europeas, comenzando por la Constitución Española, que en su artº 14, establece la igualdad de todos los españoles y su no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, señala Isabel Blanco.

Por ello, la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid ha procedido a solicitar a la Consejería de Ayuso, la ampliación a los Centros de Educación de Personas Adultas, de la formación de FP a distancia. Pero parece que este servicio no es negocio y no interesa.

Isabel Blanco insiste en la “necesidad de control e inspección de los centros privados de FP y de la supresión de los cheques escolares para estas enseñanzas”.