UGT denuncia el incumplimiento del acuerdo social de horarios comerciales en Barcelona

Pepe Álvarez, secretario general de UGT ha denunciado el incumplimiento del Acuerdo Social de horarios comerciales en Barcelona y ha reclamado a las empresas de Barcelona, que “tienen que cumplir el acuerdo pactado en el sector hostelero”.

UGT y los acuerdos comerciales

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participó en la manifestación organizada por el sindicato en la ciudad condal por el incumplimiento, por parte de las empresas, del acuerdo social que regula los horarios comerciales en festivos.

“Es un sector clave en esta ciudad, que siempre ha tenido los horarios comerciales bien establecidos, que dan tiempo suficiente para que los ciudadanos y ciudadanas podamos comprar sin ningún tipo de problema”, ha señalado.

Pepe Álvarez carga contra Ayuso

“Conozco la experiencia de Madrid y me parece dramático la apertura de locales comerciales sin limitación, que los fines de semana sean iguales que entre semana”, ha considerado. “La libertad mía acaba donde empieza la libertad del otro. Las trabajadoras y trabajadores del comercio tienen derecho a, por lo menos, tener el domingo festivo”.

En este sentido, ha afirmado que “en Barcelona existe la pretensión, desde hace años, de abrir los domingos, pero no se puede llegar a un acuerdo con la patronal y luego incumplirlo. El acuerdo incluye la voluntariedad, la creación de empleo neto y el descanso en sábado si se trabaja domingo y festivos, cosa que no se cumple. Es evidente que hay que contratar personal para abrir los festivos en verano en Barcelona, pero tiene que ser voluntario y si trabajas en domingo tienes que tener derecho a librar el sábado”.

Inspección de Trabajo

“Se está incumpliendo este acuerdo de manera flagrante. El Ayuntamiento de Barcelona tiene la obligación de exigir a las empresas de comercio que cumplan con el acuerdo que han firmado. La Generalitat tiene que intervenir a través de la Inspección de Trabajo de manera contundente. Es un tema muy importante en esta ciudad. No se debe estropear el turismo aquí. Si no se cumple el acuerdo, ellos serán responsables de que nuestra posición sea contraria a abrir los domingos en Barcelona”, ha manifestado.

Medidas de ahorro energético

En declaraciones previas a la manifestación, Pepe Álvarez ha valorado las medidas de ahorro energético que se aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados. “El paquete de medidas de ahorro energético es una medida transcendental para frente a la situación de guerra en la que vivimos”.

“Es un paquete que va en la buena dirección”, ha considerado. “Hay que tener en cuenta que estas medidas se pueden cambiar, porque la guerra continúa y no sabemos si Rusia cerrará más o abrirá el grifo del gas. Tenemos que ahorrar, aunque tengamos dinero para pagar el gas, Europa no tiene suficiente combustible y hay que tener un punto de solidaridad con el resto de los países de la UE”.

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

Además, también ha valorado la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que vota el Congreso, una reforma “con la que estamos de acuerdo. Es una reforma necesaria y positiva para que los autónomos coticen por los ingresos que tienen. La mayoría de los autónomos pagaran menos. Va en la buena dirección también para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y que estas personas tengan luego una pensión acorde a su cotización”.

UGT avisa de un otoño de movilizaciones

El secretario general de UGT ha manifestado que, para el sindicato, “el año 2022 tiene el objetivo fundamental de la subida de los salarios. CEOE tiene que tener la seguridad que este otoño, si no se sientan a negociar un acuerdo que aumente los salarios, será un tiempo de grandes movilizaciones. No vamos a permitir que los salarios suban el 3% cuando la inflación está en el 10%. No tiene ningún sentido”.

En este sentido, ha convidado también al Gobierno a que “se siente a negociar el aumento de los sueldos públicos. El incremento que se ha hecho en el inicio del año es absolutamente ridículo y hay que aumentarlo. La previsión de subir el SMI también se queda muy corta. Deberían impulsar una combinación entre la propuesta de los expertos y la inflación actual. No se puede decir que no vamos a dejar a nadie atrás y luego se permita una pérdida de poder adquisitivo”.

UGT urge subida SMI

Por ello, ha abogado porque “el 1 de enero de 2023 el SMI suba hasta los 1.100 euros. El Gobierno no puede decir por la mañana una cosa y por la tarde hacer otra. Los salarios tienen que subir al nivel de los precios. No podemos vivir peor este año que el año pasado”.