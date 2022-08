UGT avisa que habrá movilizaciones en otoño si la CEOE no negocia una subida de los salarios

- Publicidad-

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez se ha solidarizado con los estibadores británicos que protagonizan grandes movilizaciones. “Son un preludio de lo que va a ocurrir en España si la patronal no firma un aumento de los salarios en el acuerdo de convenios”.

UGT avisa de movilizaciones en otoño

El secretario general de UGT inicia en el centro logístico de Supermercados “El Árbol” de Coslada, una ronda de reuniones con personas trabajadoras que le llevará a recorrer el país durante toda esta semana.

“Queremos establecer una relación estrecha con las personas que están trabajando y con las que están teniendo más dificultad y precariedad durante los últimos meses”, ha considerado.

De esta forma, ha señalado que “hoy estamos visitando el centro logístico de Supermercados “El Árbol” de Coslada (Madrid)” y ha anunciado que hoy se reúne con las personas trabajadoras de los incendios en Sierra Culebra (Zamora). El miércoles estaremos con las personas trabajadoras de la hostelería de Málaga. El jueves, en Barcelona y Lleida, con los empleados y empleadas del comercio y con los temporeros. Y concluirá el viernes en Huesca para conocer de cerca la situación de Pirineo en relación al turismo y la agricultura”.

UGT con la realidad de España

Una ronda de reuniones en las que “queremos conocer las demandas de las personas trabajadoras. Hoy, los empleados y empleadas del grupo “El Árbol” nos han expuesto los problemas de la mal llamada libertad de horarios comerciales, que en realidad es esclavitud. No hay necesidad de que los comercios estén abiertos los domingos hasta las 11 de la noche. Hay que pensar en las personas trabajadoras que están en sus puestos sin poder librar. No hay libertad si se priva a los demás de tener la suya propia”.

Además, ha manifestado la necesidad de “conocer de primera mano, durante estas visitas, los efectos que está teniendo la reforma laboral en el sector del comercio, muy positivo en relación con la estabilidad laboral y a la disminución de la precariedad; y de otras cuestiones de vital importancia como la necesidad de vigilar el acoso en el puesto de trabajo”.

El Secretario General de UGT ha afirmado que, durante esta semana, el sindicato va a constatar en las empresas la necesidad de subir los salarios. “Es una prioridad para UGT. Con esta inflación, los salarios tienen que subir en nuestro país y en el conjunto del planeta. Desde aquí manifiesto toda mi solidaridad y apoyo a los estibadores británicos que protagonizan grandes movilizaciones y son un preludio de lo que va a ocurrir en España si la patronal no firma un aumento de los salarios en el acuerdo de convenios”.

La patronal se debe volver a sentar a negociar

De esta forma, ha anunciado que, “si no hay cambio de posición por parte de CEOE, habrá movilizaciones en otoño. No vamos a permitir que los salarios pierdan poder adquisitivo. La inflación no es la misma que la del año pasado. Habrá grandes movilizaciones en nuestro país a partir de septiembre si no hay un acuerdo que permita poder adquisitivo”.

“Los sindicatos estamos determinados a que los salarios crezcan por encima de la inflación”, ha señalado. “Estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Se levantaron de la mesa y tienen que volver. Queremos evitar a este país una ola de huelgas, algo totalmente innecesario para llegar a un acuerdo justo para las personas”.

Subir el SMI y negociar la reforma de las pensiones

Durante una entrevista en “Al Rojo Vivo” de La Sexta, con motivo de su visita, Pepe Álvarez ha considerado que “el otoño será caliente a nivel económico, pero menos complicado de lo que algunos vaticinan. El Gobierno tiene que continuar abriendo mesas de diálogo social para continuar con las negociaciones pendientes, como la necesidad de subir el SMI para este mismo año”.

En este sentido, ha afirmado que “la situación actual no es la misma que la del año pasado, cuando negociamos la subida para 2022. Los 1.049 euros que el Gobierno preveía para 2023 se quedan absolutamente cortos con una subida de la inflación del 10%. Hay que volver a abrir la comisión de expertos y situar el aumento del SMI hasta los 1.100 euros para 2023, con el fin de paliar las dificultades que tienen muchas familias, porque las subidas que están ahora pactadas no les da a las personas ni para malvivir”.

Pensiones

Además, otra negociación que está abierta es la de las pensiones. “Tenemos reuniones permanentes con el Ejecutivo”, ha señalado Pepe Álvarez. “El Gobierno tiene que ser consciente que los grandes cambios del sistema ya están acordados. No vamos a entrar en ampliar años de cálculo de la pensión y otras cuestiones que ya están. Si vamos a un sistema en el que se pueden elegir los años a cotizar ampliando años de cotización, la mayoría de los pensionistas van a salir perdiendo. Las personas ahora no se jubilan con muchos años de cotización”.

Donde sí ha considerado que hay que entrar es “en el problema de ingresos que tiene la Seguridad Social; en el problema que tienen las personas que de más de 40 años de cotización y se jubilan de forma anticipada y ven mermada su pensión; o también hay que hablar de las personas que no han cotizado durante los últimos 15 años y no pueden jubilarse en el actual sistema. Hay cuestiones que favorecerían la situación de las personas pensionistas de nuestro país y que serían de justicia social”.