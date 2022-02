Twitch bloquea a miles de usuarios por el cambio de sus normativas

- Publicidad-

Twitch, la plataforma de retransmisión en vivo perteneciente al gigante Amazon, ha actualizado su política de seguridad con el fin de prohibir a los usuarios el uso de nombres relacionados a drogas duras o hagan referencias explícitas de sexo.

Con las directrices más estrictas se eliminan automáticamente nombres de usuarios inapropiados y ofensivos que pudieran incitar al odio y el acoso: los que ya existentes serán borrados y no serán admitidos en la creación de nuevas cuentas. En virtud de la entrada en vigor de las nuevas reglas de uso, desde Twitch confirman, sin precisar la cantidad, que han dado de baja miles de cuentas con nombres ofensivos.

La plataforma justifica la medida en la firma decisión de garantizar que los usuarios y creadores puedan expresarse en sus canales de chat en una comunidad diversa e inclusiva; los nombres, al tratarse de un “avatar textual”, se visibilizan en todo el sitio web y, en caso de ser ofensivos, provocan conflictos e impiden un clima cordial entre los usuarios.

Otros nombres no permitidos

La nueva política de Twitch también se amplía a todo aquel usuario que contenga lenguaje de odio, amenazas de violencia e información personalmente identificable.

Asimismo, han procedido a dar de baja los nombres de usuario denunciados que hacían referencias a actos sexuales, excitación o genitales como así también a drogas, con la excepción de alcohol, tabaco y marihuana.

Periodo de gracia para antiguos usuarios

Para evitar que algunos usuarios que llevan mucho tiempo en su comunidad se vean afectados, Twitch ha decidido darles un periodo de gracia con el fin que puedan adaptarse a las nuevas reglas de uso; Antes de suspenderlos, aplicarán sanciones por niveles a los miembros que demuestren buenas intenciones de modificar sus comportamientos en la comunidad.

Sin embargo, las suspensiones serán indefinidas para los nombres de usuario que inciten al odio, al acoso, a la violencia o algo malintencionado. En estos supuestos, Twitch exigirá un restablecimiento de nombre de usuario para aquellos “nicks” que hagan referencia a drogas duras o conductas sexuales.

Por otro lado, si la cuenta actual del usuario infringe la política pero no es una clara infracción, será marcada por la plataforma, para que se restablezca el nombre de usuario; quedará bloqueada hasta que se cambie a una que no sea inapropiada.

En cualquier caso, el cambio de nombre de usuario no significará la pérdida de su historial, de las suscripciones, de los seguimientos y de los Bits de la cuenta. Al aceptar voluntariamente el cambio de nombre, el usuario podrá volver a usar la cuenta sin penalización alguna

Usuarios nuevos que infrinjan normas

En principio, desde el 1 de marzo con la entrada en vigor de las nuevas normas, el sistema predictivo de Twitch detectará cualquier nombre con connotación sexual, de drogas o de incitación al odio; obligará al usuario a crear uno diferente.

No obstante, como cualquier programa, cabe la posibilidad que haya usuarios que esquiven los filtros creando nuevas cuentas que infrinjan las normas; serán casos excepcionales pero su continuidad o no en la comunidad dependerá de si los demás miembros denuncian o no. Si finalmente ese usuario es reportado, Twitch revisará el perfil y procederá a bloquearlo. Mientras tanto y frente a esta situación, la plataforma sugiere ignorar o bloquear dicha cuenta para evitar estar en contacto con la misma.