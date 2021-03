Nunca una derrota fue tan dulce. Esa tarde noche, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, perdía la moción de censura contra el Gobierno de Mañueco (PP) e Igea (Cs) e iniciaba su camino hacia la Presidencia de la Comunidad.

Si algo ha ganado Castilla y León en esta moción es un líder indiscutible, que no tenía el PSOE en la comunidad desde la primera legislatura con Demetrio Madrid hace más de tres décadas. Algo prometía Tudanca, en este sentido, cuando ya ganó las elecciones a Mañueco en las elecciones auténticas de hace dos años. Pero, sin duda, el acto de ayer en las Cortes le ha reforzado en su liderazgo.

Un PP con menos apoyos que cuando llevó al Gobierno de la comunidad a Alfonso Fernández Mañueco tras perder las elecciones hace casi dos años, se ha mostrado debilitado en su discurso, sin argumentos contra la corrupción -tuvo que sacar el tema de los ERES en Andalucía-, la falta de iniciativa y con un compañero de viaje, Francisco Igea, que estará muerto políticamente antes de que acabe la legislatura.

Tudanca dijo ayer durante su intervención en la moción de censura, donde sólo contó con los apoyos del PSOE y Unidas Podemos, y la abstención de UPL, Por Ávila y de la propia procuradora que el fin de semana abandonó el grupo de Ciudadanos para irse al mixto, que «la hora de la buena política lamentablemente será sin ustedes», tras recordar los casos de corrupción del PP de Castilla y León, la pérdida de oportunidades de los jóvenes en esta tierra, que se van a miles cada día en busca de un trabajo y un futuro.

Perpetuando al PP

Tampoco perdió Tucanda la oportunidad de recordar a los de Ciudadanos que «están perpetuando al PP y blindando a un gobierno que está haciendo mucho daño a Castilla y León».

No olvidó Tudanca recordar a los de Ciudadanos que muchos se van a pasar al PP y de despedirse de este grupo que con seguridad no sobrevivirá a la próxima legislatura en la que Tudanca tiene muchas opciones, no sólo de ganar, sino de gobernar.