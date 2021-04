Este artículo se encuadra dentro de una serie de ellos, dirigido a los jóvenes emprendedores españoles. Cada uno de ellos irá numerado. Salvar las crisis se hace con voluntad, preparación y un entusiasmo que ponen al servicio de sus empresas recién creadas.

María, tu eres una emprendedora disruptiva que apostó por la creación de una marca de diseño con impacto. Cuéntanos tu historia

¿Cómo nace la misma? ¿De que forma se te ocurre? ¿Me figuro que quizás vengas de otras aventuras emprendedoras o bien es tu primer proyecto creativo?

Bueno yo realmente provengo de una familia de emprendedores, desde muy joven ya estuve trabajando en una empresa familiar en el sector de la automoción, ahora tengo 38 años, te explico, cuando llegó la crisis en el 2011 tuve que ponerme a trabajar por cuenta ajena, estuve unos seis años trabajando para una multinacional en los sectores de electrónica e informática desarrollando software en Inglaterra trabajando para multinacionales, posteriormente me incorporé a la empresa familiar gestionando varias empresas durante diez años, soy ingeniero en Informática, como ves nada que ver con el mundo de la moda que es ahora donde estoy.

La idea de montar CANUSSA no es algo que se me ocurriera de la noche a la mañana, la vena Vegana la llevo en la sangre, cuando trabajaba en la multinacional sentía que no aportaba valor a nadie como yo quisiera, trabajaba mucho pero sentía como un vacío personal, veía que en una multinacional es complicado acceder a puestos directivos siendo mujer y estaba acostumbrada a estar en puestos de dirección, sentí la necesidad personal de decirme a mi misma que necesitaba una oportunidad y que me la debía crear yo misma. Yo viajaba mucho con mi ordenador y pensé en un bolso que lo trasportara y que además fuera bonito, también muchos compañeros míos que iban al trabajo con mochilas de lona horribles, fue como un flash, podían estos objetos ser prácticos pero además elegantes. Que no se tuviera que elegir entre el concepto cómodo y bonito, sino que incorporara ambos.

Dicho y hecho me puse a ello. Primeramente realicé un EMBA en ESADE para conseguir ideas a futuro, ver posibilidades. Me di cuenta que el sector de la moda y sus complementos podría aportar ese valor añadido para mi y los demás, que estaba necesitando.

Foto: Complementos duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

¿Qué cosas viste que en España y en el mundo estaban sucediendo?

Veía que en España contamos con algunos de los mejores artesanos marroquineros del mundo, la tradición artesanal pasa de padres e hijos y es algo que se está perdiendo debido a que la gran mayoría de marcas han trasladado su producción a países asiáticos donde los costes de producción son más bajos, donde se fabrica bajo condiciones laborales que no serían aceptables en España. Se tratan muy mal las pieles, sin ninguna trazabilidad. Además el proceso de curtización de la piel es muy contaminante. Veía que además hay marcas premium de muy baja calidad a precios desorbitados, se fabrica en Asia con un alto nivel de explotación laboral con gran contaminación ambiental, era un buen nicho de oportunidad. Crear productos duraderos y respetuosos con el medio ambiente y la salud laboral, además fabricados en modo local en España. Los consumidores hoy día no prestan demasiada atención a criterios de durabilidad, ni incluso en marcas premium.

Foto: “La bailarina – Étnica” diseño atemporal fabricado a partir de desechos del maiz.

¿Finalmente?

Teniendo en cuenta estos aspectos me decidí por un proyecto personal que encajara con todo ello, que creara un impacto en la sociedad, cosa que podría realizar creando CANUSSA una marca de complementos de moda vegana y sostenible. Esto sucedió ya hace dos años, es a primeros del 2019 cuando ya he comenzado a poner en producción y venta mis productos En Canussa no hemos recurrido a realizar rondas de inversión ya que me gustaría que fuese un proyecto de impacto y en el momento que se hacen rondas de financiación el objetivo pasa a ser exclusivamente buscar la rentabilidad económica descuidando el impacto social y medioambiental. Soy consciente que haciendo rondas de financiación podría crecer más rápido pero apuesto por un crecimiento más lento, pero sostenible y fiel a mis valores.

¿Cuál es el principal objetivo de CANUSSA?

Nace con el objetivo de aportar su grano de arena a conservar la tradición artesanal en España creando empleo e innovando con nuevos materiales alternativos a la piel de animal, duraderos y respetuosos con el medio ambiente

¿Cómo descubriste el nicho o el hueco por donde te podías meter con oportunidades reales?

Los consumidores nos estaban demandando un calzado que fuese cómodo como una zapatilla y elegante como un zapato. En el mercado no existía hasta el momento un calzado que reuniese esas condiciones y que fuese 100% vegano y sostenible por lo que decidimos ponernos manos a la obra y crear estas bailarinas para que las chicas Canussa pudieran sentirse cómodos y elegantes en cualquier ambiente. Y es que estas bailarinas cuentan con un diseño que fusiona la elegancia, el confort y la calidad lo que la convierten en el complemento perfecto tanto para trabajar como para ir a un restaurante o salir con amigos.

¿Zapatillas-bailarinas hechas con los desechos del maíz?

Ahora la firma de moda sostenible y vegana Canussa, en colaboración con El Naturalista, además de determinados complementos de moda como líneas de bolsos, mochilas, cinturones, carteras, tarjeteros y zapatillas veganos y sostenibles suma una zapatilla-bailarina ideal para combinar con cualquier outfit. Un calzado con un elegante diseño, cómodo, resistente, 100% vegano, fabricado éticamente en España. Las nuevas bailarinas de Canussa buscan reducir el impacto medioambiental utilizando materiales de alta calidad y gran resistencia veganos y sostenibles. Para sustituir a la piel se ha utilizado una alternativa vegana a base de desechos de maíz e incorporando en las suelas sobras de la producción. Una zapatilla cómoda y tan elegante como un zapato. Las bailarinas de Canussa son el complemento ideal para cualquier ocasión, gracias a su diseño minimalista y atemporal, a su comodidad, resistencia y a la calidad de sus materiales sostenibles y veganos. Un calzado que combina diseño, comodidad y calidad y que ha sido creado pensando en aquellas mujeres y hombres que buscan ese toque de elegancia y comodidad en su día a día pero que a la vez quieren lucir complementos respetuosos con el planeta, las personas y los animales. «A la hora de diseñar este zapato se ha estudiado mucho su durabilidad y por ello se han utilizado materiales de alta calidad, resistentes al agua y que permitan el máximo uso del calzado.



Foto: La bailarina confort totalmente vegana – Una bailarina, un árbol plantado.

¿Una zapatilla-bailarina CANUSSA igual a un árbol plantado?

El medio ambiente me preocupa de verdad y por ello me gustaría que CANUSSA tuviese un impacto positivo en él. Los árboles limpian nuestro aire, crean hábitats para la biodiversidad y contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Por esa razón con la colaboración de ONE Tree Planted plantamos un árbol por cada CANUSSA que vendemos. Fiel a su compromiso para reducir la huella de carbono, además de optar por proveedores locales, por cada par de bailarinas fabricadas se plantará un árbol. Fiel a su compromiso para reducir la huella de carbono, de esta forma, Canussa contribuye también a la reforestación de las zonas más deforestadas del planeta.

¿Alguna mención o premio especial a tu proyecto?

Sí, he sido seleccionada para formar parte del TOP 20 by ONU -Organización de Naciones Unidas- Mujeres y The DO School para el UN Women’s Industry Disruptor Bootcamp. Un Proyecto que reúne a mujeres líderes para potenciar a las empresas que crean soluciones para una industria más equitativa y sostenible. Su apuesta por la economía circular utilizando materiales reciclados ha sido finalista de los Premios ODS del Impact Hub. Reducir al máximo el impacto medioambiental.

¿Podrías hacernos un resumen a modo de despedida?

María Cano se toma un breve respiro y contesta: Canussa nace con el objetivo de crear una moda atemporal, práctica y duradera, respetando a las personas, el planeta y los animales. Todos los complementos se fabrican en España de forma responsable, utilizando materiales sostenibles con la mínima huella del carbono y van dirigidos a hombres y mujeres. Apostamos por el pequeño comercio, estando presentes en tiendas especializadas de moda sostenible y vegana en España.

También disponible online en marketplaces de moda sostenible y vegana europeos y en www.canussa.com. Canussa sigue apostando por el Made in Spain fomentando la creación de empleo local. Canussa apuesta por una moda duradera ética y vegana. La moda es uno de los sectores más afectados por la pandemia, sin embargo esta empresa sigue apostando por un consumo ético.

Me despido de su CEO, María Cano, exdirectiva de multinacional, que un buen día lo dejó todo y decidio emprender, creando una marca de complementos y bailarinaas veganas y zapatillas ecológicas recicladas. Le deseamos su mejor andadura y todo el éxito que ella desea. Ya está en España, USA, Finlandia, Suecia, holanda, Inglaterra, etc.. y eso en un corto espacio de tiempo, sin inversionistas de apoyo. Ella dice, voy lenta pero segura. De momento no tienen distribuidores, su gestión es directa. Merito brutal el de esta emprendedora. En España se desarrollan con tiendas multimarca.