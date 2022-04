Treinta buenas razones para no votar a Marine Le Pen

- Publicidad-

Cualquier francés que se acerque a votar el domingo debería tener en cuenta las 30 razones fundamentales para no votar al neofascismo de Marine Le Pen. Hay suficientes argumentos en política social, en igualdad, en medio ambiente, en inmigración y en educación, para no caer en los cantos de sirena del nuevo populismo demagógico, según el periódico Liberation.

1. Porque los miembros electos de Reagrupamiento Nacional del Parlamento Europeo votaron en contra de una resolución destinada a condenar la decisión de Polonia de prohibir casi todos los abortos en 2020 y luego en 2021.

2. Porque Marine Le Pen está personalmente a favor de la pena de muerte.

3. Porque, para aumentar los salarios, se quiere incentivar a las empresas a que aumenten en un 10% los salarios por debajo de tres veces el monto del salario mínimo interprofesional, eximiendo este aumento de las cotizaciones patronales. Una medida considerada poco realista por los expertos.

4. Porque habla despectivamente del “lobby LGTBI”. Cuando François Hollande legalizó el matrimonio para todos, la líder ultra denunció a “un presidente de la República que obedece las órdenes del microlobby lésbico-gay-bi-trans”. “Hemos tocado fondo”, dijo.

5. Porque cuando se le preguntó sobre el matrimonio para todos en 2011, Marine Le Pen soltó: “¿Y por qué no la poligamia?”.

INMIGRACIÓN

6. Porque en materia de empleo y la vivienda quiere poner en marcha una política discriminatoria hacia los extranjeros para “garantizar la protección de la nacionalidad francesa”. Una medida inconstitucional y contraria a los tratados europeos.

7. Porque está a favor de la prohibición del velo en el espacio público, una instrumentalización del laicismo, ya que no se prohibirán otros signos religiosos ostentosos como el yarmulke (pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por los varones judíos). Evidencia de racismo anti-musulmán.

8. Porque está a favor del fin de la reunificación familiar.

9. Porque quiere reservar las asignaciones familiares para los nacionales.

10. Porque Reagrupamiento Nacional confunde alegremente islam con islamismo: “El velo es un uniforme islamista y no musulmán, es el uniforme de una ideología, no de una religión”, aseguraba a principios de abril.

11. Porque en 2012, abofeteada por un hombre de origen norteafricano que conducía un descapotable y le gritaba “¡Viva Mélenchon!”, Marine Le Pen replicó: “¿Te tocó en la lotería tu coche?”.

MEDIO AMBIENTE

12. Porque quiere una moratoria a la energía solar, una tecnología que hay que impulsar para conseguir la neutralidad en carbono.

13. Porque quiere el desmantelamiento “gradual” de todos los parques eólicos.

14. Porque varias de sus medidas van en contra de los objetivos del acuerdo climático de París (rebaja del 15% en los precios de los peajes, reducción del IVA del 20% al 5,5% en los combustibles, etc.)

15. Porque se opone a la prohibición de productos fitosanitarios.

INTERNACIONAL

16. Debido a que su programa está inspirado en el Gobierno húngaro de extrema derecha de Viktor Orbán, la propia Marine Le Pen reconoce que tiene una “visión” común de la Unión Europea con este régimen antiliberal.

17. Porque quiere la “retirada de Francia del mando integrado de la OTAN”, el organismo que establece las estrategias militares de los aliados occidentales y las aplica sobre el terreno.

18. Porque cuando recibió un cuadro que la representaba junto a Donald Trump y Vladimir Putin en 2017, exclamó: “Eso es, esa es exactamente la línea que es nuestra”. Es realmente magnífico”.

19. Porque en 2012, Marine Le Pen bailaba el vals con neonazis en Viena.

EDUCACIÓN

20. Porque quiere introducir el uniforme desde la escuela primaria hasta el final de la secundaria.

21. Porque Reagrupamiento Nacional quiere reducir el tiempo lúdico que los niños pasan en clase.

22. Porque Marine Le Pen quiere suprimir los actuales institutos de formación, el Inspe (Instituto Nacional Superior de Enseñanza y Educación), donde “reina la ideología de izquierda”.

23. Porque quiere abolir la enseñanza de lenguas y culturas de origen destinadas a que los hijos de padres inmigrantes aprendan la lengua de su país de origen, ya que supuestamente perjudicaría “la asimilación de los alumnos”.

24. Porque quiere suspender las asignaciones familiares y becas escolares en caso de “falta de asistencia y comportamiento antiescolar”.

SEGURIDAD

25. Porque quiere que las fuerzas del orden público se beneficien de la presunción de legítima defensa. Una medida que podría asimilarse a una licencia para matar.

26. Porque es el fin virtual de las penas alternativas a la prisión: “Las rebajas de pena nunca deben ser automáticas y no deben poder llegar hasta los seis meses al año”, detalla el programa de RN. Sin embargo, estas alternativas han demostrado su eficacia para combatir la reincidencia.

HISTORIA

27. Porque según Marine Le Pen, Francia no tiene ninguna responsabilidad en la redada de Vel d’Hiv. Lo cual es históricamente incorrecto. Fue la persecución contra los judíos más importante de la Segunda Guerra Mundial. En Francia de los cerca de 330.000 judíos de 1939, alrededor de 75.000 murieron en la deportación. ​

28. Porque sobre el aprendizaje de la historia en la escuela, Le Pen decía esto en 2013: “La colonización es abordada sistemáticamente, por ejemplo, en nuestro país en un aspecto decididamente negativo y este aprendizaje debe ser objeto de un reequilibrio para que los niños puedan percibir su complejidad, los aspectos negativos, probablemente, pero también los aspectos positivos”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

29. Porque se toma la libertad de decir quién es periodista y quién no, por ejemplo, excluyendo a los periodistas de Quotidien de una de sus ruedas de prensa. Quotidien es un programa de televisión de entretenimiento francés diario emitido en el canal TMC.

Y ADEMÁS…

30. Porque detrás del primer nombre Marine, está el nombre Le Pen.

Pero, ¿cómo convences a alguien de que no vote por Le Pen sin señalarlo? Según la psicoanalista Catherine Grangeard, “los mecanismos de influencia son afectivos, pero también racionales”. Por lo tanto, es mejor usar argumentos racionales para llegar a la persona a la que intentas convencer. Utilizando en particular ejemplos históricos. “El domingo 24 de abril es el día del recuerdo de los deportados bajo el nazismo, como todos los últimos domingos de abril. Así, simbólicamente, el 24 de abril recordaremos que la ultraderecha no es un partido como los demás, y mostraremos hasta dónde puede llegar la ultraderecha”, recuerda la psicoanalista.