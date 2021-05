Un día después del triunfo electoral de Ayuso, los datos del paro devuelven a la realidad a 438.644 parados, más los 100.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE. Los sindicatos UGT y CCOO de Madrid denuncian que los leves descensos de este mes, que “son un espejismo de una realidad más cruda”, que la apertura de la hostelería.

Madrid reduce el paro en 2.986 personas, pero sigue habiendo 33.621 más desempleados que hace un año.

Eva Pérez, secretaria de Empleo de CCOO de Madrid considera que “los datos conocidos este miércoles, no son positivos. Aunque el desempleo baja, lo hace por detrás del conjunto de España”.

A pesar de que las políticas regionales han apostado por recuperar la normalidad y no imponer restricciones por motivos de salud, la bajada del paro de 3.000 personas está por detrás de la esperada en un mes de abril.

Para Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid, “no es suficiente la vacuna contra el COVID para recuperar la economía madrileña, por lo que reclamamos al próximo Gobierno de la Comunidad que abra una mesa de negociación, con empresarios y sindicatos, para elaborar un Plan de recuperación económica y social, que proteja a las personas que peor lo están pasando, y que refuerce los sectores económicos que generan empleo estable y con salarios dignos”.

Medio millón de parados

En la Comunidad de Madrid, 438.644 personas no encuentran empleo. Si sumamos las casi 100.000 que están en ERTE, hay más de medio millón de personas que no tienen empleo.

Estas personas son mayoritariamente mujeres, del sector Servicios. Sobre todo, se han incorporado a la búsqueda de empleo mujeres mayores de 44 años.

Más de la mitad de las personas en paro (51%) no cobran ninguna prestación. Hay 50.000 personas más que hace un año que no cobran ninguna prestación y el 70% de las prestaciones que se cobran, son de menos de 500 euros.

Las personas perceptoras de las prestaciones más bajas son mujeres en todos los tramos de edad.

El desempleo de larga duración se está convirtiendo en algo estructural. Más de la mitad de las personas en desempleo son paradas de larga o muy larga duración.

Aumenta la contratación. Se han firmado 100.000 contratos más que el año pasado, pero 77.000 de estos 100.000 son temporales.

El 77 por ciento de los contratos firmados son temporales

La contratación indefinida desciende este mes (pasando de un 23,27% a un 20,42%) y aumenta la temporal (de un 76,73% a un 79,58%). El 86% de toda la contratación es del sector Servicios.

Además, 3 de cada 10 contratos tienen una duración inferior a 1 mes.

El mercado laboral no funciona

“En la Comunidad de Madrid, el mercado laboral no funciona y hay que girar el modelo económico hacia la digitalización, una economía más productiva y respetuosa con el medio ambiente”, ha denunciado la secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid.

Además, se ve como, este mes y todo el último año, los datos afectan de manera muy desigual a hombres y a mujeres, a jóvenes y trabajadores de mayor edad. Por eso, la secretaria de Empleo de CCOO de Madrid insiste en el mensaje de que estas políticas regionales sacrifican la salud, pero no salvan la economía y agravan las brechas. Llevan a consolidar paro, precariedad y desigualdad en la región. Una parte de los madrileños y madrileñas, los que tienen un empleo más estable, no perciben de manera directa estos efectos, pero otra parte de Madrid, muy importante y numerosa, se está quedando atrás. No se puede ser indiferente a esta situación porque tendrá consecuencias muy graves para una región que marcha a dos velocidades.