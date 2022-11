«Tras la exhumación de Queipo, la Macarena es un templo más limpio y decente»

- Publicidad-

La exhumación de Queipo de Llano no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los cofrades de la Hermandad de la Macarena. Algunos de ellos han mostrado, aunque en petit comité, su alivio tras conocer que los restos de uno de los mayores genocidas de nuestra Guerra Civil ya no reposan en suelo el templo sagrado que es mucho más que un símbolo para los sevillanos. A menudo se tiende a pensar que aquellos que participan en las procesiones de Semana Santa son gentes de derechas, incluso franquistas, que se enorgullecen de que los militares que perpetraron el golpe de Estado del 36 sean reverenciados casi como santos de una cruzada nacional contra el comunismo. No es así. Aunque ese perfil existe, también abundan los otros, los demócratas, los cristianos y católicos de la cofradía que sentían vergüenza cada vez que pasaban por la tumba de Queipo de Llano. No todas las personas religiosas piensan igual. Los hay nostálgicos del nacionalcatolicismo y de la dictadura, pero también hay creyentes demócratas que no toleran que la religión se convierta en una herramienta al servicio del poder, en este caso al servicio del fascismo, tal como ocurrió durante cuarenta años de régimen totalitario. «Hoy la basílica es un lugar mucho más limpio y decente», asegura uno de los cofadres.

La exhumación se realizó sin incidentes y ante la mirada de apenas una veintena de personas. Algunos periodistas pudieron documentar la salida de los restos de la basílica de la Macarena de Sevilla, a la que han acudido familiares del general franquista y Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria.

El silencio de la noche se rompió con los aplausos de los familiares al salir el furgón con los restos mortales de Queipo de Llano, que elogiaron al líder del golpismo en Andalucía al grito de «viva Queipo». Halagos que quedaron acallados por las reivindicaciones de Paqui Maqueda al pedir «honor y dignidad» para los asesinados.

Así, a medida que avanzaba el furgón, se podía escuchar a Maqueda gritando los nombres de algunas de los asesinados por el genocida: «Honor y gloria a las víctimas del franquismo: Juan Rodríguez Girado, Enrique Rodríguez Rodríguez, Juan Rodríguez Rodríguez, Pascual Rodríguez Rodríguez, Francisca Rodríguez Rodríguez… ayer, hoy y siempre».

Minutos después, frente a la basílica de la Macarena, Paqui Maqueda manifestó que la exhumación de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del citado templo constituye un «momento histórico» y contribuye a la «limpieza democrática» en Sevilla y España.

«Hoy Sevilla ha cerrado una etapa histórica. Creo que la Virgen de la Macarena paseará por las calles de este barrio, -que fue el último bastión antifascista en caer-, más digna, sin duda. Porque la Virgen de la Macarena es del pueblo», ha expresado Maqueda a los periodistas. «Ha sido un honor ver salir los restos de Queipo de Llano y gritar en nombre de mi familia y de tantos que hay ahí», ha agregado.

En los aledaños de la basílica, minutos después de que a las 1:22 horas de la madrugada accediese al templo un segundo vehículo fúnebre, antecedido de un constante repiqueteo dentro del recinto, Paqui Maqueda se ha mostrado «emocionada» ante estas exhumaciones, exponiendo que aunque la reforma de la Ley de Memoria Democrática «ha ayudado» a este hito, ha sido clave «el empeño» de las familias de las víctimas y de las asociaciones de memoria histórica.

La noche de este pasado miércoles los familiares de los citados militares golpistas habrían accedido al interior del templo. Fuera era posible escuchar el golpeteo de trabajos de exhumación. Pasadas las 23:00 horas salía de la basílica un primer coche fúnebre, bajo la cobertura de numerosos reporteros gráficos y periodistas que habían acudido a cuenta de la situación.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ya había explicado que tras remitir su departamento una carta a la hermandad con el requerimiento estatal, mantuvo una conversación telefónica con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, quien según sus palabras mostró su «total sintonía» con la carta, que requería la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del templo de la entidad.