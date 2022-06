Trabajadores del SUMMA112 denuncian el abandono del servicio de traslado de pacientes a urgencias por parte del Gobierno de Ayuso

- Publicidad-

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo tiene el firme propósito de desmantelar un servicio esencial para la población, sino que expulsa directamente de él a personas en situación vulnerable, ahora el SUMMA112.

SUMMA112 en estado crítico

A todo esto, ahora se suma la denuncia de los trabajadores y trabajadores del SUMMA112. “Esperas de horas para el traslado de pacientes a urgencias”. El servicio está externalizado y “acumula cada vez más demoras”, según el sindicato médico AMYTS

El problema, según Oscar Vulnus, médico del SUMMA112, es que los ciudadanos cada vez tienen que esperarlas más. “Cada vez salen menos ambulancias a la calle”, denuncia este sanitario que es, a la vez, delegado del sindicato médico AMYTS.

La salud es un derecho humano básico. La cobertura sanitaria universal es fundamental, tal y como se reconoce en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Asegura que “son menos de las que están contratadas”, a pesar de que el contrato fija los vehículos que deben estar disponibles en todo momento.

Los pacientes a veces se quedan en su domicilio durante horas

Según el acuerdo entre la Gerencia y la UTE, el tiempo promedio de respuesta en el entorno urbano debería ser de 25 minutos. La realidad dista mucho de esas cifras: “El paciente a veces se queda en su domicilio durante horas”, afirma Oscar Vulnus.

En esas circunstancias lo habitual es que el ciudadano vuelva a llamar al 112 y cada vez es más frecuente. Al final sea el propio SUMMA112 acabe asumiendo el transporte.

“Son traslados de pacientes que tienen que llegar al hospital, pero que pueden ir en una ambulancia convencional y no en una UVI móvil. A final, terminamos haciendo nosotros para que ese paciente no espere mucho tiempo”, relata Oscar Vulnus.

El traslado lo asume dos veces la CM

Al coste económico directo hay que sumar el indirecto por la ineficiencia en la asignación de recursos. Y es que el traslado en UVI móvil es mucho más caro que si se realiza en una ambulancia convencional.

Profesionales que -según cuenta – a veces no tienen tiempo ni para ir al baño: “Le tenemos que pedir a los pacientes usar el servicio en sus domicilios”.

Exclusión sanitaria de Ayuso

Incluso el Gobierno nacional del PP más rancio, que aprobó el RDL 16/2012 de exclusión sanitaria, estableció que mujeres embarazadas y menores de edad son personas de especial protección y deben ser atendidas sea cual sea su situación administrativa.

Pues bien, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, empeñada en echar un pulso a Vox sobre quien está más a la derecha en sus políticas aporofóbicas, LGTBIfóbicas, racistas y xenófobas, ha encontrado la manera de excluir a los menores y a las mujeres embarazadas a pesar de la Ley y de los convenios internacionales que España ha suscrito.

Solicitantes de asilo en situación sanitaria desesperada

CCOO de Madrid ha comprobado que la situación es dantesca, día tras día, personas solicitantes de asilo con enfermedades graves no pueden acceder a los medicamentos que necesitan para vivir, mujeres extranjeras no tienen seguimiento en sus embarazos, menores no pueden realizar las necesarias visitas pediátricas regulares o con enfermedades graves, cuya atención no debería demorarse, se ven privados de tratamiento durante meses.

Mujeres, víctimas de trata, sometidas a imposibles procesos para revisar su salud y acceder a seguimientos de embarazos o interrupciones del mismo e incluso bebés nacidos en España cuyos padres tienen autorización de trabajo y residencia pero que se encuentran en paro, se encuentran sin ninguna cobertura médica, el colmo de la desvergüenza es amenazar a una mujer con retirar la atención médica de su bebe si no abona los gastos del parto. Los casos se cuentan por miles y son el relato de la deshumanización total de la administración de Ayuso.

La sanidad madrileña es una carrera de obstáculos burocráticos

En el oasis de la región más rica del país, el motor de la económica y de la libertad, el acceso a la sanidad madrileña es una carrera de obstáculos burocráticos que dilata los procesos y vulnera gravísimamente los derechos de las personas más vulnerables impidiendo u derecho humano reconocido universalmente como la salud.

El SUMMA112 y el acceso de las personas migrantes a la sanidad madrileña

Los cuidados hospitalarios les son facturados, y las Unidades de Tramitación en los centros de salud, anunciadas a bombo y platillo el año pasado por la Consejería de Sanidad para facilitar la entrada a la sanidad, se han convertido en auténticos muros de contención para evitar el acceso al sistema sanitario a las personas migrantes, solicitantes de protección y asilo cuya documentación ha caducado o todavía no han sido dadas de alta en la Seguridad Social.

La consecuencia es que las mujeres llegan al parto sin ningún tipo de seguimiento, los bebés se pasan meses sin vacunar y las personas con enfermedades graves sin tratamiento en una agónica cuenta atrás contra la enfermedad.

El sindicato exige al consejero Enrique Ruiz Escudero que ponga fin de una vez por todas a este despropósito, que cumpla la Ley y dé instrucciones claras para que se agilicen los trámites y se garantice la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía independientemente de su origen o condición porque los derechos humanos no son cuestionables.

La sociedad madrileña es una sociedad avanzada, solidaria, integradora y generosa, que se ha caracterizado siempre por su cosmopolitismo, diversidad y apertura y se merece unas políticas a su altura.