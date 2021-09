Toni Comín: «Estamos ante una detención ilegal»

- Publicidad-

Desde Bruselas, el eurodiputado Toni Comín acaba de dar una rueda de prensa desde el Consell per la República Catalana junto al abogado Gonzalo Boye.

«Hoy tenemos detenido no sólo a un eurodiputado, no sólo a un presidente legítimo en el exilio, sino también al presidente del Consell per la República». «Estamos ante una detención ilegal porque el estado español reconoció formalmente ante el Tribunal de Luxemburgo que la euroorden estaba suspendida, así lo ratificó el propio tribunal. Así que se ha hecho una detención en base a una euroorden que el propio estado emisor reconoció ante la justicia europea que no estaba activa. Por ello estamos seguros de que esta detención es ilegal». La detención ilegal ha sido hecha por unas fuerzas de seguridad de un estado de la UE de manera contraria al Estado Europeo, que habrían sido forzadas por España. «Nos parece de una gravedad máxima, tanto desde el punto de vista político como jurídico».

Convocatoria manifestación el domingo

Comín señala que Italia está actuando empujada por España, y desde el Consejo por la República convoca una gran manifestación el próximo domingo a las 12.00 en Barcelona.

Denunciar la detención ilegal del president Puigdemont, exigir su liberación inmediata y «no surrender» (no nos rendimos). El proceso de autodeterminación, desde lo sucedido estas últimas horas, tiene que reaccionar «con más fuerza que nunca».

Mensaje a la Comunidad Internacional

Queremos lanzar un mensaje a la comunidad internacional: «¿Cómo se puede negociar con un estado que vulnera de manera sistemática y descarada el Estado de DErecho? ¿Cómo se puede negociar con un Estado que no cumple las decisiones del TJUE, que vulnera de manera sistemática el Derecho Europeo?». Insiste Comín en que hay elementos legales muy explícitos que permiten defender esta idea, que se subraya: la euroorden está suspendida y por lo tanto la detención ha sido ilegal. Por eso, Comín apunta que esperan que Italia corrija el error de la policía italiana mediante su sistema judicial.

Ahora se iniciará una acción ante el Tribunal de Luxemburgo, que se combinará con la justicia italiana.