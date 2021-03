Toni Cantó ha pedido que el partido se presente en coalición con el PP en las elecciones de Madrid y elogia a Rivera. “Estoy muy cabreado. Voy a llamar a mi representante para volver a trabajar en lo mío”.

Cantó se ha mostrado muy enfadado porque cree que “Aguado no es la persona más indicada para presentar como candidato a Madrid de nuevo, porque por él hoy estamos aquí ante estas elecciones en Madrid. Un partido debe admitir los errores y asumir las responsabilidades”.

«La comunidad de Madrid, el centroderecha no puede perderla, es el eje de la prosperidad económica. Para que eso pase, he dicho que no podemos ir solos a las elecciones, que debemos ir en una Comunidad de Madrid Suma. En ningún caso podemos ir con Ignacio Aguado. Obviamente dimito«.

«Recuerdo para un afiliado que le tengo mucho cariño: Rivera. Dio una lección que muchos de los que están ahí dentro no han entendido», ha dicho Cantó, quien asegura que no se plantea entrar en el PP, sino «volver a trabajar» como actor.