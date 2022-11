- Publicidad-

Cuando a uno le posee la rutina que hace mistos la memoria, uno tiene la impresión de vivir en el mismo día tornándose eterno y si no fuera por esos acontecimientos que le dan sabor a lo cotidiano, uno acaba pensando que está chupando un palo como ese de los polos cuando se ha acabado lo bueno.

Sí amigos, la vida en ocasiones se vuelve aburrida de repente. Mas si no fuera por ellos, ¿que sería de nosotros? Sí ellos. Los todólogos. Estas personas que saben de todo. Lo mismo hablan de política que de economía; de ciencia que de religión; de fútbol que de toros. Saben de todo. Y es admirable la verdad. Los tenemos desde la mañana a la noche en todos los medios: prensa, radio y televisión. Algunos hasta repiten a lo largo de la jornada. Pareciera que trabajan y todo.

Yo propondría a todo estos para formar gobierno pues su conocimiento abarca todas las disciplinas a las que los seres humanos tenemos acceso, desde los primeros escritos en Mesopotamia hasta nuestros días . Es increíble esa facilidad de palabra con la que retuercen el lenguaje hasta hacerlo, en ocasiones, incomprensible. Claro, no había caído en la cuenta de que son de una inteligencia superior. Por eso los humanos como yo, no tenemos la capacidad de comprensión necesaria para entender sus sabias palabras.

En estos últimos años han hablado de medicina sin despeinarse afirmando cosas que ni el mismo Pasteur se hubiera atrevido a insinuar. Pueden hablar de física cuántica y de la teoría de cuerdas durante horas, aportando conceptos que ni los propios físicos han descubierto aún. Son unos adelantados, los primeros de la clase, son de lo bueno lo mejor, La creme de la creme. Un prodigio de la naturaleza.

Además son juez y parte; son los novios en todas las bodas y el finado en el entierro. Protagonistas indiscutibles de una realidad que describen con presteza y finura para asombro del personal que solo nos queda poner cara de tontos cada vez que habla uno de estos.

Si lo prudente es permanecer callado, ellos abrirán la boca sin control pues su obligación para con la raza humana es aportar esa última palabra que jamás debió ser dicha. Y es precisamente a este punto a donde quería llegar yo. ¿Cuanto habría que pagarles para que permanecieran mudos?.

Yo entiendo que es muy complicado el no hacer gala de sus vastos conocimientos y de su dilatada experiencia en la vida pero en ocasiones el prudencial silencio es el mejor aliado. No se si conocen el dicho ese de: “Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras” pues estos no fueron a clase ese día.

Por eso desde mi mas profunda humildad les aconsejo prudencia, no sea que alguno de los que mas se suelen venir arriba en banderillas, diga algo que sea constitutivo de delito. Y no he hablado con ningún abogado pero tengo la impresión de que alguno que otro ya debe estar rayando el delito de odio al decir ciertas cosas contra determinada gente. Una cosa es opinar con el debido respeto, como estoy haciendo ahora mismo y otra muy diferente es sentenciar al que no piensa como uno y ha tomado otras decisiones.

Por ahí circula un video en la que muchos de estos salen diciendo cosas por las que deberían disculparse y de paso deberían reflexionar sobre lo dicho porque, admitámoslo, hasta los mas listos pueden parecer los mas tontos cuando lo que les invade sus cabezas es un afán de protagonismo que les lleva a decir auténticas maldades cuando no estupideces.

Y parece mentira que no lo sepan pero es que luego la hemeroteca pesa mucho. ¿Lo pilláis?