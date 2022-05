Todo lo que debes saber sobre el seguro de impago de alquiler

- Publicidad-

Se trata de un seguro legal que protege a los propietarios de cualquier problema que pueda surgir a la hora de alquilar, desde impagos hasta discrepancias con los inquilinos sobre quién debe pagar las reparaciones. Se cubren los honorarios de abogados, procuradores o honorarios, y además, en caso de falta de pago de la renta, la compañía de seguros no ha pagado el anticipo de la renta al momento del caso.

Además de aceptar cuotas mensuales, la aseguradora trata de conciliar con los inquilinos desde el primer mes que dejan de pagar, alertándolos de sus obligaciones.Y en situaciones en las que no se puede poner de acuerdo, el poder judicial funcionará, aunque el propietario no esté prestando atención al juicio, que no es nada agradable. Además, para mayor tranquilidad, la compañía de seguros también se ocupará de cualquier problema que pueda surgir entre el inquilino y alguno de sus vecinos.

¿Por qué contratar un seguro de impago de alquiler?

En primer lugar, contratar un seguro de impago de alquiler ofrece tranquilidad, sabiendo que si hay algún problema, la compañía de seguros estará allí para solucionarlo. Además, los especialistas de la empresa están especializados en leasing, para que todos los trámites necesarios se realicen de la forma más rápida y eficaz posible. Y por último, para ahorrar dinero, ya que una reclamación por impago puede suponer costes importantes además de la pérdida de ingresos por impago del alquiler. Todo está cubierto por el seguro.

Algunos de los problemas que suelen surgir, junto con algunas de las dudas más habituales que suelen tener los propietarios, son los siguientes:

¿Qué puedo hacer en caso de impago? ¿Qué debo hacer si mi inquilino daña mi casa?

¿Tengo que cambiar de piso si mi inquilino lo pide?

¿Necesito presentar una petición de desalojo si mi inquilino no está al día con los pagos? ¿Tengo que pagar mi factura de servicios públicos después de ser desalojado?

Al contratar un seguro de alquiler, el propietario cuenta con un equipo de abogados y profesionales especializados en esta materia, que no solo le asesorarán en cada tema, sino que velarán por sus intereses a través de todos los cauces legales disponibles.

¿Qué tener en cuenta antes de contratar un seguro sin alquiler?

Antes de contratar una póliza de seguro que no paga, es necesario verificar la solvencia del inquilino. Es mejor hacer esta verificación antes de firmar el contrato de arrendamiento, ya que es más fácil pedirle al inquilino este documento y, si la verificación es denegada, encontrar una solución que incluya documentación adicional o garantizada.

¿Qué casos suele cubrir el seguro?

La renta anticipada en caso de impago, hasta 12 meses, comienza a pagarse cuando se revisa el siniestro, con carácter retroactivo e independientemente del primer mes de franquicia que tenga el seguro. Defensa y reclamación en caso de incumplimiento de contrato.

Protección de la responsabilidad penal. Todos los honorarios de abogados, honorarios de abogados y honorarios están en la gestión relacionada con el arrendamiento.

Indemnización por vandalismo en el hogar. Gastos de cierre y cerrajería en caso de desalojo.

Además, el asegurado tiene a su disposición un teléfono para resolver cualquier duda legal.

Requisitos para contratar este tipo de seguro

Para obtener un seguro contra el impago de la renta, es necesario realizar un estudio de solvencia del inquilino y obtener su aprobación. Los inquilinos no pueden destinar más del 40% de sus ingresos netos a alquileres y uno de ellos debe ser inquilino permanente durante un período de prueba o haber trabajado en la misma empresa durante más de un año. Se pueden agregar garantías si los ingresos o los años de servicio del inquilino son insuficientes.

En esta etapa, necesitamos determinar el tipo de texto adecuado para las actividades profesionales.

Si se paga al inquilino , se requiere las dos últimas nóminas de trabajo y la solicitud es firmada por el inquilino.

, se requiere las dos últimas nóminas de trabajo y la solicitud es firmada por el inquilino. Si los inquilinos son autónomos , se les preguntará: último impuesto sobre la renta (IRPF), los dos últimos pagos, y una declaración firmada por los inquilinos.

, se les preguntará: último impuesto sobre la renta (IRPF), los dos últimos pagos, y una declaración firmada por los inquilinos. Si el inquilino es pensionista: certificado de pensión del seguro social, y/o una declaración firmada por los inquilinos.

Si se cumplen todos estos requisitos y el arrendatario se somete a verificación o evaluación, el contrato se enviará al contratista, quien debe ser el dueño de la propiedad.

Como ves, tener un seguro de insolvencia de alquiler puede ayudar a proteger a cualquier propietario de sus derechos e intereses a la hora de alquilar. Además, los requisitos para este tipo de cobertura son bajos, por lo que es accesible para cualquier persona. En concreto, DAS Seguros ofrecen seguros de alquiler gratuitos y adaptados a las necesidades de cada persona. Además, incluyen el imprescindible asesoramiento legal.