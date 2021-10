Todo atado para que Moreno Bonilla adelante las elecciones andaluzas a la primavera de 2022 como ansía la ultraderecha

- Publicidad-

Tanto ha ido el cántaro a la fuente que ha terminado rompiéndose del lado que ansiaba la ultraderecha en Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene todo atado y bien atado para que las próximas elecciones autonómicas se celebren a comienzos de la próxima primavera, prácticamente medio año antes de lo previsto, aunque el líder del PP andaluz aún repite hasta la saciedad que quiere finalizar su mandato, por encima incluso de la presión que han ejercido los diputados del PP, que le han pedido sim ambages que adelante la cita con las urnas pese al enfado consiguiente de sus socios de Ciudadanos y para jolgorio de la ultraderecha de Vox, que machaconamente lleva reiterando que no tiene sentido prolongar la legislatura después de haber facilitado tres presupuestos consecutivos al bipartito de PP y Ciudadanos.

Las encuestas de todo tipo, incluso las cocinadas en San Telmo por su particular Tezanos, Elías Bendodo, sonríen al PP de Moreno Bonilla. El nuevo PSOE andaluz de Juan Espadas no sólo no despega sino que retrocede incluso por debajo del listón dejado por su antecesora, Susana Díaz. La izquierda a la izquierda de los socialistas es un reino de taifas y siglas que desorienta incluso a sus votantes tradicionales, y la ultraderecha de Vox, por último, parece haber tocado techo.

Sólo el resurgir de las ‘mareas blancas’ en defensa de la sanidad pública puede aguar el camino de rosas que le auguran al PP todos los sondeos

La clave parece estar en quién se repartirá el botín de los diputados que deje por el camino Ciudadanos de Juan Marín. Probablemente está ahí únicamente el empeño de Espadas por negociar unos Presupuestos autonómicos para 2022 con el PP de Moreno Bonilla a los que Vox se sigue cerrando en banda pese a sumar una cifra récord de casi 44.000 millones de euros, con unos mil millones más para la sanidad pública, según anunció en pleno parlamentario el presidente andaluz.

Sólo la crisis de la sanidad pública y los despidos de 8.000 profesionales que han trabajado en primera línea durante los peores momentos de la pandemia, que han provocado una nueva ‘marea blanca’ contra el Ejecutivo andaluz como ya hiciera en tiempos de Susana Díaz, puede aguar la fiesta al PP andaluz, que prácticamente ya da por amortizado el pasteleo derivado en paripé mantenido con el equipo de Espadas en un trampantojo de negociación de las cuentas andaluzas para 2022. Moreno Bonilla sabe que tanto el acercamiento a medias de los socialistas como el alejamiento, también a medias, de los ultraderechistas son la mejor excusa para adelantar las elecciones autonómicas a los primeros meses de 2022, porque podrá argumentar que, aun siendo los Presupuestos más “ambiciosos” de la historia de la autonomía, ni PSOE ni Vox han decidido apoyarlos.

Comienza la cuenta atrás

La cuenta atrás se ha puesto en marcha ya. Los socialistas tienen escaso margen de tiempo, hasta mediados de noviembre, para presentar o no una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos, que será aprobado en Consejo de Gobierno el próximo 3 de noviembre e inmediatamente remitido al Parlamento para su debate y aprobación. Nada indica a estas alturas que el pasteleo entre PP y PSOE haya servido para acercar lo más mínimo las posturas de cara a lograr una histórica abstención de los socialistas a las cuentas del PP, que ha abierto un profundo debate interno en el seno del PSOE andaluz.