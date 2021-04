Durante estos años, he intentado colaborar con Diario16 de una forma sesuda y rigurosa. A veces, incluso con susto de los amigos Manuel y José Antonio por mis heterodoxas opiniones, a quien agradezco que nunca me hayan, ni tan siquiera insinuado, modificar una coma de mis textos.

Permítanme pues, que en estos días de pandemia y patada en la puerta, cambie de tema y me permita hablarles de todo aquello que no sabríamos de los policías de no ser por las películas americanas:

Toda investigación policial que se tenga por tal, ha de comportar una visita a una casa de citas o a un club de striptease y pegar una patada a una puerta. Los policías, sean cuales sean sus ingresos o su investigación, siempre van en coches espectaculares, que les deja el departamento. Los policías nunca lavan ni cambian el aceite de sus coches. Tampoco no los llama nunca su mujer por teléfono, para que vayan a comprar al supermercado el pan y las compresas que se ha olvidado. Los policías buenos nunca tienen problemas para llegar a fin de mes y tienen dinero suficiente para ayudar a una colección de huérfanos. Los confidentes son unos señores bajitos y divertidos, que de pequeños siempre quisieron ser policías. Si el policía hace un seguimiento a alguien por el centro de la ciudad, siempre se le escapará escondiéndose entre los participantes de un desfile o una procesión, sea cual sea la época del año o la hora del día o de la noche en que eso pase. Los sistemas de ventilación de los edificios son el escondrijo ideal. Nadie se imaginará que pueda esconderse allí un policía, y sirven para ir a cualquier sitio del edificio, y además, sin ensuciarse. Si tiene que cargar o recargar la pistola, siempre tendrá el momento de calma y la justa y suficiente munición de su pistola de quince tiros, aunque vaya desnudo. Nadie tiene por qué saber que en nuestro país, en los tiroteos, cuando los hay, no se pegan más de dos o tres tiros. Es muy probable que el policía sobreviva a todos los disparos que le tiren, salvo que cometa el error de enseñarle a alguien la fotografía de su novia o que esté a punto de jubilarse. Un policía soporta estoicamente y no se inmuta si le pegan una paliza, pero se queja si una chica guapa intenta curarle las heridas. Si de resultas de esa paliza es ingresado en un hospital, se evadirá tan pronto se despierte para poder acabar el trabajo que él y sólo él puede hacer. Su jefe será siempre un señor/a faltón y tortuoso al que siempre presiona el alcalde o el político de turno. Sus compañeras, señoras esculturales y maravillosas que soportan sus chistes machistas. Los coches que chocan con uno de la policía siempre acaban explotando o quemándose, o ambas acciones a la vez. El buen policía será medido por la cantidad de coches que destroza, los líos en que se mete o las cabezas que abre. Su jefe directo siempre lo enviará sancionado a su casa o le dará 48 horas para acabar. En el caso de que este término lleve una amenaza, siempre lo amenazarán de enviarlo a patrullar a pié o a una unidad de tráfico. Los policías siempre entran en los bares justo en el momento en que son atracados. La policía científica sólo tarda 5 minutos en llegar, aportando los últimos y más modernos avances tecnológicos para ayudarle en su trabajo. Los buenos policías han de efectuar las detenciones poniendo en grave peligro su vida y la de los ciudadanos que pasaban por allí. Para esto están hechos los chalecos antibalas. La mejor detención es aquella en la que se han destrozado vehículos, quioscos, lunas de escaparates y disparado numerosas veces; de la misma manera de que la mejor manera de que un Juez te firme una orden de entrada y registro es aprovechando que está durmiendo en su casa y lo despierta la policía. Una vez acabada esta detención siempre habrá un abogado corrupto que sacará al delincuente por falta de pruebas o por un pacto con el fiscal. Eso sí, nunca es porque las pruebas han sido obtenidas irregularmente o porque la investigación ha sido deplorable. Y siempre se debe tapar a un compañero, aunque haya delinquido. Las bombas siempre van equipadas con temporizadores que llevan grandes números rojos para que se sepa cuando han de explotar. El policía siempre sabe, al final, cuál es el cable que debe cortar. Siempre ha sabido que es el salvador de la sociedad civilizada frente a la barbarie. Un policía solamente resuelve un caso cuando ha estado destituido, expedientado y se salta a la torera las leyes y los procedimientos. Esto sucede sobretodo, cuando accede ilegítimamente a través de la informática a informaciones íntimas y personales a las que no está ni ética ni legalmente autorizado. No tiene importancia alguna si los enemigos lo superan en número en el transcurso de una pelea a puñetazos. Lo atacaran de uno en uno mientras los otros van esperando que acabe, uno tras otro, con los intervinentes. La patrulla de refuerzo llegará justo cuando todo esté acabado. Nadie que haya participado en una persecución de coches o en una acción donde haya tiros y explosiones, sufrirá un ataque de nervios, descomposición de vientre, ni se desmayará. Los cuerpos de policía someten a sus agentes a rigurosos exámenes de personalidad, para que tengan un compañero de patrulla que sea, justamente, el más opuesto a ellos. En caso de no encontrarlo, siempre le pueden adjudicar un perro o un caballo. En cuestión de segundos, no hay cerradura que se resista si el policía tiene a mano una tarjeta de crédito o un clip, salvo que sea la única puerta de entrada a una casa en llamas donde hay un niño atrapado. El policía también puede optar por disparar dos tiros a la cerradura. Las cerraduras se abren inmediatamente sin que las balas reboten, ni se abolle y bloquee el mecanismo interior. En las noticias de la tele siempre dan una información que tiene relación directa con la investigación policial, justo en el momento en que el policía está frente al televisor. Un buen policía ha de tener escondido en casa un arsenal de al menos un par de juegos de gafas y cámaras de visión nocturna, un cuchillo de supervivencia, dos pistolas automáticas, una escopeta recortada, una caja de bombas y un fusil de asalto porque los acabará necesitando un día u otro. Un policía viejo y experimentado nunca trata, ni cortés, ni educadamente a un policía joven. Los coches de los policías siempre tienen en la guantera vasos de café sucios y restos de pizza y donuts. Después de ser golpeado, estrellado, arrastrado, defenestrado o tiroteado, o todas las anteriores cosas al mismo tiempo, el policía nunca cogerá la baja, sino que acabará su investigación y marchará después de vacaciones con la chica que ha conocido. El policía ha de vigilar siempre su relación con los políticos, jueces, abogados y ciudadanos, porque seguro que éstos son los corruptos que le impiden que pueda hacer su trabajo sin trabas. Un buen policía se forma éticamente a sí mismo. “Nunca” va a cursos, viajes y saraos montados y pagados por los lobbys, o las principales empresas del país. Tampoco acepta ni permite que sus compañeros acepten “detalles” de las mismas. Ni tan siquiera en Navidad. Y paga religiosamente sus multas. Tratará a todos por igual; en su casa “no permitirá” torrents y “comprará” los DVD de sus series preferidas en los sitios que le cobren el canon digital. “Nunca” hará, ni visionará ni escuchará copias irregulares de una película, vídeo, juego, programa o canción, sobretodo si es española. Mucho menos permitirá esa conducta en sus compañeros. La degradación más grande y humillante que pueda sufrir un policía es que lo envíen a trabajar a un barrio con viejecitas, escuelas, inmigrantes y sin delincuencia. Sin embargo hay una degradación mayor, ser de asuntos internos. Para ser el mejor policía es preciso ser antiguo militar o francotirador. (NCIS, BONES, NUMBERS, …). Francotirador es aquel señor que percibe unos estipendios del estado para, generalmente en un país extranjero, pegarle un tiro de rifle entre ceja y ceja a un señor posiblemente malísimo, pero que legalmente y sin delito flagrante por medio, estaba tranquilamente sentado en una mecedora. Si el salario lo percibe de particulares, entonce se le llama asesino profesional. Es un tema de ideología que después pagan la sociedad y los ciudadanos que son o quieren ser diferentes.

Los 36 puntos anteriores, suenan a broma… pero es que nuestros policías se lo acaban creyendo. No han sido formados, y eso les produce hasta depresiones, ni están preparados para una realidad diferente, la de un país en que el 99,7 por ciento de sus actuaciones tienen carácter asistencial o de represión del pequeño delito contra la propiedad. Por otra parte, han olvidado, y sus jefes primero, que ellos son los primeros garantes de los derechos fundamentales de sus conciudadanos. Y en eso han fallado estrepitosamente.

Finalmente una última y heterodoxa reflexión. Hablando fríamente de un tipo específico de delincuentes. En España, en los últimos 80 años, ha muerto más gente por picaduras de insectos, por comer mayonesa en mal estado o zamparse setas venenosas que de un tiro.