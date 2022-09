«Toda una vida» en la Mayko

- Publicidad-

La MAYKO es una sala que me encanta. Está en la calle General Palanca número 7 de Mad Madrid (el metro más cercano es Delicias) y allí se hace de todo, desde obras de teatro, hasta conciertos, pases de cine… Se convierte en estudio de grabación….. De todo, ya digo. Y la responsable del pequeño milagro constante es May Fernández, alias MAYKO, es promotora cultural, fotógrafa, empresaria y ahora también actriz en la obra TODA UNA VIDA: una comedia que trata sobre la amistad de dos mujeres

a lo largo de toda su existencia. En ella -nos dicen el programa del teatro- Nina y Caro, las protagonistas, pasarán por un montón

de situaciones divertidas y grotescas, de uniones y rencillas con las que

el espectador no podrá evitar sentir empatía.

La autora de la obra es la segunda protagonista de la misma, la muy interesante: Agustina Bottinelli.

Me atrevo a recomendar TODA UNA VIDA a cualquiera que desee pasar un buen rato, y sobre todo a cualquiera que aún no conozca la sala MAYCO. Nada más entrar se nota la buena vibración, la alegría de vivir y de hacer cosas.

EL 23 DE SEPTIEMBRE.

Quien pueda que no se lo pierda, que tenga la generosidad de regalarse a sí mismo un maravilloso rato.

( Mecanografía: MDFM )