«Toc..Toc, hola buenas, es el enemigo?».

- Publicidad-

Si bien tu casa, debiera ser el templo del descanso para quienes trabajan todos los días, a veces se transforma en un infierno si existen vecinos que no saben vivir en comunidad o no pueden.

«Los conflictos se crean por lo general, cuando no existe comunicación efectiva entre los participantes de una comunidad, cuando nuestro punto de vista es el que importa y tratamos de imponerlo sobre el resto, no logrando un mínimo de respeto o empatía. Está bien que las personas estén en desacuerdo, pues todos tenemos valores, deseos, opiniones y necesidades distintas, pero no por eso el que piensa distinto se tiene que convertir en un rival o un enemigo.

Identificar a un mal vecino tiene rasgos muy claros: que tenga una personalidad antisocial,

actitud irrespetuosa, arrogancia, aires de superioridad, conducta impulsiva y desajustada, escasa capacidad de empatía y remordimiento, hostilidad e irritabilidad, falta de consideración o escaso aprendizaje de las consecuencias negativas.

Si además a todos estas conductas, le añadimos la problemática de que dicho vecino, tenga un trastorno mental denominado TOC ( trastorno obsesivo compulsivo), y esta persona, además no quiere, ni lleva tratamiento alguno para su control… hace que la convivencia en dicha comunidad, resulte prácticamente imposible.

Según la definición que hace la medicina sobre este tipo de comportamientos, los TOCs son “problemas de ansiedad caracterizados por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes”, que “producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, conductas repetitivas, y tener pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo.

Además tienen mayor propensión a la depresión y a otros trastornos psicológicos, como anorexia, hipocondría y fobias. Los síntomas y la importancia que implica el TOC pueden presentarse a cualquier edad, pudiendo producir una importante discapacidad. La OMS lo incluyó entre las 10 primeras enfermedades más discapacitantes y entre las 5 enfermedades mentales más discapacitantes. Entre estas, existe un tipo de conducta, llamado trastorno explosivo intermitente: que consiste en episodios aislados de falta de control de impulsos agresivos, (agresiones serias, destrucción de la propiedad…) que se manifiestan con ataques de ira desproporcionados. Se instauran en minutos u horas y pueden remitir espontáneamente.

Cada vez hay más casos de ciudadanos, que por desgracia viven a diario con la problemática de sobrellevar a personas que no quieren o no pueden convivir en comunidad, se sabe, que debido a los problemas causados por la pandemia ( confinamiento, estrés etc..) estos, se han incrementado exponencialmente.

Los afectados, es decir, los que tienen a un vecino con estas características, sufren, por qué tienen miedo a qué sus hijos salgan al rellano, o al ascensor, y se encuentren con este vecino maleducado y agresivo, o que el simple hecho cotidiano de cerrar la puerta de su hogar,(ese sonido), pueda enfurecer y desencadenar una grave situación de violencia verbal con dicho vecino, o hasta el punto de que no te puedas fumar un cigarrillo en tu propia casa, por qué al «susodicho» vecino de arriba, le gusta tener las puertas de su galería abiertas y le llega el olor, le «parece horrible» y entonces, sin pensar en las consecuencias, decide vaciar una botella de lejía en toda tu ropa colgada del tendedor.

Acciones cómo estas, van minando la paz, la tranquilidad y el deseado bienestar, que todos nos merecemos dentro de una comunidad de vecinos.

¿Qué se puede hacer al respecto?

El 80% de los españoles vive en una comunidad de propietarios. Un elevadísimo porcentaje que día a día busca una solución a sus problemas de comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que hoy cumple ya 62 años, puede ser una opción, una ley que forma parte de nuestra vida diaria y atañe a nuestros intereses más directos. Desde el año 1960 en que se promulgó, ha sufrido diversas modificaciones, hasta su última actualización en 2019.

El artículo 7.2 de esta Ley,

explica que la realización de actividades insalubres, molestas o peligrosas no está exenta de castigo y puede llegar a suponer además del abono de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados, la privación del uso de la vivienda en casos de especial gravedad. Es lo que le ocurrió a un hombre que durante años fue minando el aguante de sus vecinos que incluso llegaron a temerle por sus actos vandálicos y agresiones.

Por eso..recordando al gran Gila, diría:

«Toc..Toc, hola buenas, es el enemigo?».

Un mal vecino puede arruinarte la vida, hasta el punto de tener que vender tu propia casa por desesperación y para recuperar la salud pérdida después de tantos conflictos.