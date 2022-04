timbrit, una app para contratar una reforma desde tu teléfono

- Publicidad-

Antes o después llega el momento de hacer una reforma en nuestra vivienda de Madrid. Puede ser más modesta, cambiar un baño o una cocina, o es posible que sea más importante, como cuando compramos un piso muy viejo y hay que planificar una obra más cara.

En ese momento hay que empezar a hablar con empresas con el fin ver lo que nos van a cobrar y para que todo sea más cómodo esta timbrit, una app que nos ayuda a obtener el presupuesto reforma en Madrid en unos minutos.

Nos permite encontrar profesionales de confianza

Encontrar profesionales de confianza en Madrid no es fácil, ya que al haber tantos no es sencillo saber cómo trabajan, algo que no sucede en localidades pequeñas en donde todo el mundo se conoce y se sabe quién es buen profesional y quién no.

Por eso, tanto la app como la web de timbrit nos pueden ayudar mucho, porque antes de contratar a un profesional podemos ver las valoraciones que tiene por parte de otros usuarios, de aquellos a los que ya les ha realizado alguna reforma.

De esta manera podemos pedir presupuesto solo a los más valorados, aunque ello suponga esperar más o pagar un precio mayor, pero con la seguridad de que nos harán un buen trabajo.

¿Cómo funciona?

Lo revolucionario de esta app es que nos olvidamos de contactar con las empresas una por una, copiando y pegando el mismo email decenas de veces o hablando con varias personas explicando lo que nos hace falta.

Si queremos reformar un piso en Madrid únicamente tenemos que publicar la reforma que necesitamos, elegir la categoría y “timbrar” a los profesionales, de forma que si avisamos a todos los disponibles nos llegarán más presupuestos.

Después de haber hecho esto nos responderán y vamos a poder hablar con ellos en detalle para que ver qué es lo que hay que hacer, ajustar mejor el presupuesto, cuadrar fechas, etc., de manera que podemos contratar a aquel trabajador que más nos guste.

Tenemos una garantía de 3000 euros sobre la reforma

Esta aplicación ha revolucionado la manera en que se hacen las reformas, pero es que además nos cubren hasta 3000 euros si la obra sale mal, siempre que hagamos el pago desde la misma plataforma.

Durante 15 días estaremos cubiertos por este seguro y para hacerlo efectivo solamente hay que enviar unas fotos del problema como, por ejemplo, unos azulejos que no están bien puestos, una baldosa que se ha levantado, o una pintura que no es la que acordamos.

Hay cerca de 40 000 profesionales disponibles

Sea cual sea la reforma que necesitamos, vamos a encontrar a los profesionales adecuados, pues ahora mismo en la app hay registrados cerca de 40 000, de manera que hay especialistas en todas las áreas.

Además, y esto es aún más importante, la valoración media por parte de los clientes es de 4,7 sobre 5, lo que significa que quedan muy satisfechos con los trabajos que encargan, algo a lo que ayuda que exclusivamente se puedan registrar en timbrit aquellos que aporten un certificado de profesionalidad.