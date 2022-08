The Telegraph define a Ayuso como una líder «incendiaria» y «agitadora»

- Publicidad-

Isabel Díaz Ayuso continúa acaparando titulares. Su rechazo al plan de ahorro energético del Gobierno ha estado de actualidad en los últimos días. De hecho, el Ejecutivo madrileño anunció este lunes que llevará al Tribunal Constitucional el plan de Pedro Sánchez para reducir el consumo de gas.

Este nuevo enfrentamiento entre la líder regional y el Gobierno central no solo marca la actualidad política de nuestro país, sino que esta vez ha traspasado fronteras y desde medios internacionales han analizado la postura escogida por Ayuso sobre el decreto del Ejecutivo. Ha sido el diario británico The Telegraph el que ha sido tajante cuando se ha referido a la presidenta madrileña.

El rotativo define a Ayuso como una líder “incendiaria” o “agitadora”. Según se lee en el artículo, destaca que la presidenta se ha convertido “posiblemente en el activo electoral más poderoso del país” en los poco más de tres años que lleva al frente en la Puerta del Sol. “Ahora se la ve como alguien con una habilidad astuta para canalizar el sentimiento popular”, abunda el texto.

The Telegraph, además, lanza una advertencia a Alberto Núñez Feijóo, líder actual del PP. Según el periódico británico, Ayuso “se perfila como la primera mujer presidenta de España”, por lo que el expresidente de Galicia deberá saber manejar la “volatilidad” que siempre muestra su compañera de filas.

Para sustentar la opinión que tiene el diario sobre Ayuso, el reportaje recoge diversos testimonios de comerciantes madrileños en los que analizan su figura. En un bar de una céntrica plaza madrileña, afirman que la presidenta “cuida” de los madrileños. “Es un 10 sobre 10″.

En otro establecimiento, concretamente en una joyería, destacan la “lucha” de Ayuso en el confinamiento: “Luchó para que pudiéramos seguir trabajando. No se puede apagar todo en el centro de Madrid con el comercio que tenemos aquí; no se puede tratar a todas las ciudades por igual”, señala.

Pero no todo son alabanzas para Ayuso. En otro comercio de la calle Mayor, confirman que cumplirán con las normas del Gobierno: “Es posible que estas reglas no sean perfectas, pero la ley está para ser obedecida”. Y a la vez, lanza un dardo a Ayuso: “Habla mucho de libertad y negocios, pero no hemos tenido ninguna ayuda de su Gobierno regional”.