The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Análisis – La Libertad hecha videojuego

Zelda y Mario son sin duda los buques insignia de Nintendo. Siempre que sale algún nuevo producto de estos dos iconos, el mundo se para. Y ahora acaba de llegar el nuevo The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. Un título que llegaba con muchas dudas para muchos. ¿Podrá superar a Breath of the Wild?¿Repetirá concepto y será una copia o innovará?

Y el pasado viernes 12 de mayo por fin tuvimos respuesta. Sin duda que Zelda es una de las sagas que más fanáticos tienen en el mundo. El simple dato que ha aportado Nintendo sobre los 10 millones de copias vendidas en los tres primeros días nos da una idea de lo grande que es. Así que había muchas expectativas puestas en lo que nos ofrecería este nuevo título de Nintendo Switch.

Tears of Kingdom, que es como se subtitula la nueva entrega de The Legend of Zelda nos vuelve a colocar en el mismo escenario que Breath of the Wild. Volvemos a contar con el Link y con la Zelda de la pasada entrega, ya que es una secuela directa de aquel juego. No queremos hacer demasiado spoiler del juego, así que intentaremos contar lo justo para poner en contexto a todos nuestros lectores.

El nuevo Zelda es impresionante

La historia comienza cuando Link y Zelda se adentran en los sótanos del Castillo de Hyrule, tras el cataclismo. Allí encuentran los vestigios de una antigua civilización venida del cielo. Zelda sigue descubriendo unos paneles en donde está toda la historia antigua de Hyrule. Todo ello nos lleva a una nueva catástrofe en la que tendremos que participaremos como protagonista. Zelda desaparece y nosotros adquirimos unos poderes con los que tendremos que salvarla.

Es cierto que si de algo pecan los juegos de Zelda, es que siempre nos cuentan lo mismo: Un héroe vestido de verde llamado Link. Este héroe deberá salvar a la princesa Zelda de las manos de Ganon. Pero la épica que se da en este Tears of the Kingdom nos ha entusiasmado. Además se recupera algo visto en Skyward Sword, las islas del cielo. El tutorial de los primeros poderes serán esas islas en donde aprenderemos a controlarlos.

Una vez que tengamos los principales nuevos poderes de Link, volveremos al mapa ya visto en Breath of the Wild. Es cierto que sigue repitiendo los patrones de anteriores aventuras, pero es que la jugabilidad es tan buena, que se lo perdonamos. Además, como decimos, la trama es muy emotiva y épica y realmente te va a emocionar. Eso sí, tienes libertad absoluta para ir avanzando en ella. Puedes jugar a este Zelda como tú quieras. Libertad con mayúsculas.

Más de 10 millones de copias vendidas

Jugar a este Zelda e ir a completar la historia del tirón es sumamente complicado. No por lo difícil del juego, si no por la cantidad de posibilidades que nos ofrece. Ya el mapa está lleno de vida y cada rincón por explorar nos ofrecerá una sorpresa. Esto nos ha enganchado de tal manera que hemos intentado ir a una misión concreta marcada en el mapa y hemos acabado en un lado distinto porque nos hemos ido entreteniendo con distintos elementos del camino.

Link en The Legend of Zelda: Tears of the Wild cuenta con cuatro poderosas habilidades que es lo que le dan la chicha al título. La primera es la de agarrar cualquier objeto movible. Y a esto se suma el poder acoplar distintos objetos entre ellos. Así pues, podremos unir unas tablas para pasar un precipicio. Junto con este se nos dará el poder de acoplar objetos a armas multiplicando sus opciones.

El tercer poder es el de traspasar hacia arriba. Ya no hará falta buscar una escalera para subir a un piso superior, con este poder podremos ascender sin mayor dificultad siempre que sea posible. Y el cuarto y último nuevo poder de Link en este Zelda es el de retroceder el tiempo. Hay ciertos objetos que giran o se desplazan, podremos hacer que retrocedan y usarlos para nuestro beneficio.

El límite es tu imaginación

Con estos cuatro poderes, Nintendo ha hecho de este Zelda un juego con infinitas posibilidades. Es cierto que es muy continuista con respecto a Breath of the Wild, pero este Tears of the Kingdom te da la sensación de que es algo distinto. Puedes desplazarte, crear, usar los elementos a tu favor. Realmente es satisfactorio el poder jugarlo y está muy bien planteado todo el control y los pequeños detalles.

Por ejemplo, a la hora de usar los poderes, ya no habrá tiempo de recarga. Un ejemplo claro es para retroceder el tiempo, si necesitas retroceder una rueda giratoria y luego otra a continuación, no hará falta esperar a recargar, podrás hacer una, cambiar a la otra y que siga retrocediendo. Como decimos, pequeños pulidos que le dan mucha más fluidez a este Zelda.

Es posible que pienses que el mapa va a ser igual a lo visto antes. Te equivocas. Aunque las ciudades siguen en su lugar, todo ha cambiado de una manera muy notable. Aunque sepas al dedillo dónde está cada lugar, todo está diferente. Hyrule ha pasado por un cataclismo y eso se nota muy bien. Al final este Zelda es un título del que no te vas a aburrir si te gusta explorar. Siempre encontrarás algo nuevo. Y eso sin contar las islas superiores y una sorpresa más…

Crea y explora con total libertad

Gráficamente estamos ante el juego que más exprime Nintendo Switch. Todos sus modelados, sus mapas, sus ruinas, los enemigos… Todo está hecho con sumo cariño. Las cinemáticas son exquisitas así como lo que rodea a todo el juego. Realmente se han esmerado mucho en hacerlo. No es un copia pega del anterior Zelda, se nota el trabajo y el esfuerzo de los desarrolladores.

A nivel sonoro también es un juego supremo. Tanto las melodías, la banda sonora, los efectos. Seguimos teniendo esas notas de piano que nos dan pistas de lo que hay alrededor y que aderezan nuestra aventura. Y el doblaje al español es de lo mejor que hemos visto en videojuegos. Sin duda este Zelda está en el top 3 de los juegos de Nintendo Switch por todo el conjunto de elementos.

Si te vas a comprar una Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la elección ideal como juego acompañante. Es un título que todo aficionado a los videojuegos debe jugar. Es una oda a la libertad. Contiene una historia que, sin sorprender, es muy emotiva y potente. El límite lo deja en tu imaginación y tiene tantas cosas por ver que te puede durar, literalmente, años. Demos la bienvenida a unos de los grandes juegos de la historia de este sector.