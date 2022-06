Tezanos debe ser un infiltrado del PP

- Publicidad-

Tezanos, el presidente del CIS, ha presentado un libro sobre Pedro Sánchez bajo el amable título Había partido: de las primarias a la Moncloa. En el volumen, una hagiografía o vida de santos más que un ensayo crítico sobre el todavía jefe del Gobierno de coalición, se indaga en cómo el protagonista ha pasado de tener mala fama en Ferraz –sobre todo entre aquellos que lo apuñalaron por la espalda–, a granjearse “simpatías fervorosas”.

No vamos a entrar aquí en el contenido de un libro que de momento vamos a colocar en la estantería de pendientes (hay mucho que leer y la vida es corta), pero no podemos dejar pasar la ocasión para hacer algunas puntualizaciones sobre la oportunidad de presentar una loa al líder socialista tres días después de que el PSOE haya firmado su acta de defunción en Andalucía. Con el PP celebrando la victoria por todo lo alto, con Juanma Moreno Bonilla ejerciendo de gran estadista (quién nos lo iba a decir) y con Feijóo buscando ya los muebles de Ikea para renovar el mobiliario de Moncloa, uno cree que suena a sarcasmo que Tezanos venga ahora a desglosarnos las virtudes y talentos de un hombre que va a dejar el socialismo andaluz y también el español para el arrastre.

Lamenta el numerólogo que, desde su llegada al poder, Sánchez haya sido objeto de una implacable cacería de las derechas, que le han negado el pan y la sal, además de la legitimidad de su mandato. ¿Qué esperaba el gurú de las estadísticas y las encuestas demoscópicas, que el PP le pusiera una alfombra roja al presidente del Gobierno cada vez que entrara en el Parlamento? Ya sabemos que la derechona patria es gamberra, carpetovetónica y africanista, y jamás entenderá que la democracia se basa en la alternancia política. Los muchachos peperos, ya sean los duros ayusistas o los supuestamente moderados feijoístas, creen que el poder les pertenece a ellos por derecho divino, porque son los amos de este cortijo llamado España y porque los que no están con ellos no son buenos españoles.

- Publicidad-

A Sánchez la derechona le ha dado fuerte, claro que le ha dado, hasta en el cielo de la boca, a ver si no, y lo que le queda, pero ya puede ir dando gracias el presidente de no ser un rojo peligroso sino más bien un liberalote centrado, un buen chico que se lleva cordialmente con los halcones del Íbex 35. Si el premier socialista fuese un socialista de verdad, un marxista convencido e irredento de los de puño en alto, ya no quedaría de él ni los huesos. Estaría de tertuliano con Pablo Iglesias en La Tuerca, que es donde termina la disidencia izquierdosa de este país. O en Waterloo, jugando al basket en el jardín de casa con su vecino Puigdemont. O felizmente dimitido por una denuncia-trampa de la extrema derecha, como le ha ocurrido a Mónica Oltra. En cualquier caso, ya no estaría en política. Tiene suerte PS de no haber nacido un bolchevique integral. Al ser un centrado, un moderado (esa es la palabra que Moreno Bonilla ha puesto de moda), se le ha permitido pernoctar un ratito en Moncloa, pero sin acostumbrarse demasiado. Pese a lo que pueda parecer, los poderes fácticos, la patronal, las derechas, la caverna monárquica, Santi Abascal y el ejército golpista en la clandestinidad están encantados con el sanchismo que ha logrado desactivar a la izquierda real y como premio han dejado, por compasión, que el secretario general del PSOE toque el terciopelo del sillón monclovita durante unos años, pocos, quizá menos de los que esperamos, porque la cosa está muy caliente y el PP, que anda crecido, ya pide elecciones anticipadas hoy mismo al considerar que este Gobierno está acabado.

No sabemos si Tezanos tiene pluma y estilo literario para esto de las biografías sobre las grandes figuras políticas de España. Ya hemos dicho que no hemos leído el libro y en principio, entre el calor y la que está cayendo con el huracán de verano Juanma, nos tira un poco para atrás por lo que entraña de exaltación del jefe, de onanismo narrativo y de culto al líder. Tiene su cierta gracia esa anécdota que cuenta sobre el compañero de partido Andrés Perelló, que en lo peor del golpe de Estado en Ferraz le dijo a Sánchez: “Después de que te han martirizado, solo te resta que empieces a ser procesionado”. También es como para descojonciarse vivo que el responsable del CIS diga que había muchas reticencias con el dirigente sociata hasta que los ciudadanos pudieron comprobar que los “prejuicios que les habían imbuido no se correspondían con la realidad”. ¡Pero hombre, señor, si Pedro tiene encabronado a medio país! Y más hilarante todavía cuando dice que el líder del PSOE ha conseguido una “razonable tranquilidad económica” a lo largo de la legislatura. Eso es que el bueno de Tezanos no para a repostar con el coche, a diario, en esas gasolineras donde a uno le atracan impunemente con antifaz y trabuco. Será que se mueve por Madrid en una bicicleta o en patinete eléctrico. Y en cuanto al reforzamiento de la posición internacional de España, se conoce que no se ha enterado del pollo saharaui, ni de que Argelia nos ha declarado la guerra, ni de que Biden no le coge el teléfono a Sánchez ni por equivocación. En lo que sí lleva razón es en que España no se ha roto todavía por la ofensiva secesionista catalana. Pero que no cante victoria tan pronto, que con ERC nunca se sabe y a Rufián se le ve especialmente escocido últimamente. Sobre el carácter personal del biografiado, el escritor de cámara del Gobierno lo define como una persona “nada fría, ni altiva o distante”, aunque sí “seria, cercana, cordial y comprometida”. Ahí se ve que no le ha preguntado a Ábalos y a otros fieles colaboradores a los que despidió como el matarife que corta el cuello a una gallina.

No vemos nosotros a Tezanos como un escritor objetivo y aséptico que busque la verdad del personaje analizado. Desde luego parece tener el mismo ojo para la escritura que para las encuestas. O sea, nulo. En las recientes elecciones de Andalucía, sin ir más lejos, el augur demoscópico había pronosticado 6 puntos menos de los que el PP ha sacado finalmente, y predecía que Moreno Bonilla quedaría lejos de la mayoría absoluta. Un lince.

“No soy adivino”, se defendió ayer ante los periodistas durante la presentación de su tocho sanchista. Está claro que las encuestas que Tezanos sirve a Moncloa, bien aderezadas con el azúcar del optimismo, la sal de la adulación y la pimienta del piropo al superior, no le están haciendo ningún bien ni a la izquierda, ni al Gobierno de coalición, que llega engañado a cada cita con las urnas sin olerse el batacazo electoral. A ver si entre tanto halago y alabanza, entre tanto peloteo y flores literarias al jefe, va a resultar que Tezanos es un infiltrado del PP puesto ahí con toda la intención del mundo para despistar a Sánchez y que no caiga en la cuenta de que el incendio sube ya por los muros de Moncloa y se propaga con la rapidez con la que el fuego se ha tragado la Sierra de la Culebra. Un par de libros y encuestas más de este hombre y Feijóo gana España por mayoría absoluta.