«Teta» o «Terra», he aquí la cuestión

- Publicidad-

«¡Ay mamá!» de Rigoberta Bandini, (ya conocido como el tema de la teta) y «Terra» de Tanxungueiras eran las dos propuestas «supuestamente feministas» que hasta ayer se postulaban favoritas para representar a España en Eurovisión , pero como siempre los concursos en la tele traen sorpresas o… ¿tongos?

Tongos, sí, tongos. Eso mismo abucheó el público en la primera semifinal del Benidorm Fest al jurado profesional tras su decisión de dar a «Terra» de Tanxungueiras un inmerecido quinto lugar de seis, dejándolas, a priori, fuera de la final del concurso.

Sí, eso es lo que decidió el jurado: dejarlas fuera. Tuvo que ser el público el que impusiera la plaza al trío gallego que, además de una propuesta elegante, presenta una potente juvenil y cultural española. Hay que recordar que Galicia es España).

«Terra» emociona y te hace grande desde la primera nota a la última. Por encima de feminista, es un canto humanista que ya acumula casi 3 millones de visitas en su video oficial.

Además, se ha ganado el respeto y admiración de gran parte del país por lo que trasmiten y por cómo lo transmiten. Aun así, no se ganó el beneplácito de los jueces porque, según los profesionales, no eran dignas de la plaza en la final del concurso.

¿Fue justo? Sobre gustos no hay nada escrito dicen por ahí. ¿Fue manipulación? Pues no sé, pero me van a permitir dudar… ¿Dejarían fuera también a la otra favorita, Rigoberta Bandini? Ya se ha visto que no porque «la teta» parte como grandísima favorita después de arrasar en la segunda semifinal. Esto, en el fondo, me apena.

Escuché «¡Ay mama!», de Rigoberta Bandini, al ser noticia con su primera presentación en directo, en Logroño.

Me hablaron de un tema supuestamente feminista y lo primero que me encontré en la portada del video como imagen principal fueron las tetas de la corista al aire y las de la cantante con el sujetador. No me quiero condicionar, pero en la portada ya me estáis poniendo tetas.

Me gustó la composición musical, hubo un momento que hasta me sentí identificada, me parecía una letra emotiva, quizá hasta emocionante y me hizo pensar en mi madre.

Mi madre que ha parido 7 hijos y tiene 80 años, mi madre que me enseñó a ir con la cabeza alta y sacar pecho, mi madre…

Entonces suena el potente estribillo hablando de un sacarse un pecho fuera al estilo Delacroix y me enseñáis las tetas al más puro estilo Sabrina con su sonado y pactado «boys, boys, boys».

Y se las enseñáis a mi madre, a esa mujer que venero y respeto, a esa mujer que ha creado 7 vidas. A esa mujer a la que le debo la mía, a esa mujer que sabe perfectamente que sacar pecho no tiene nada que ver con enseñar las tetas.

¿Y me queréis convencer de que es un himno feminista? ¿Feminista? Teta, teta, teta, teta, teta, teta. ¿De verdad tenemos que ir a Eurovisión con las tetas como bandera en lugar de llevar nuestra tierra? ¡Ya está bien!

Terra, Terra , Terra, Terra. porque «Terra», de Tanxugueiras, es la propuesta eurovisiva que nos invita a sacar pecho sin necesidad de enseñar la teta.