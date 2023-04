Tesis doctoral: peaje para ser docente universitario 

- Publicidad-

Hace unos días, un conocido mío referente en transformación digital publicaba en Linkedin la noticia de que había aprobado su tesis doctoral, ya era ¡doctor!

Se me ocurrió comentar en su post: «¡Lo que hay que hacer para dar clase en la universidad!». Su respuesta fue un: «¿Y eso?», a lo que le pregunté públicamente: «aparte de dar clase en la Universidad, ¿para qué más sirve una tesis doctoral que no sirva un libro autopublicado con las correcciones de las personas que mencionas?».

Su reactiva respuesta fue en el WhatsApp, creyendo que quería ridiculizar su felicidad. Tras un breve «toma y daca», me reconoció que había claudicado y había hecho la tesis para poder dar clase en la universidad. Como le tengo más respeto de lo que él piensa, por primera vez, borré el comentario, para no pinchar su burbuja.

A continuación, otro amigo en común me decía en privado, que no puedo ser tan hater, que el doctor en cuestión, es un gran profesional que lleva una década publicando en su blog feedbacks de herramientas educativas, y un lustro con la tesis. Al saber que había borrado el comentario, y que mi intención no era personal, también me reconoció que él ha claudicado haciendo una tesis doctoral para poder dar clases en la universidad, aunque lo considere una pérdida de tiempo.

Debe haber excepciones, pero 10 años analizando y publicando herramientas educativas deberían valer para salir para moldear las aptitudes de las personas que atesoran la actitud de aprender a materializar su talento, y realizarse alquilándolo para aportar a la sociedad.

Y aquí está el problema, ¿cómo queremos reducir el desempleo juvenil y mejorar el bienestar del país a través del conocimiento más innovador y práctico?

Si a los traductores que sabemos enseñarlo nos exigen una importante desinversión de nuestro tiempo lineal en el laberinto que es una tesis doctoral, y acertar esa canasta que es defender la tesis ante un tribunal para acceder a la docencia universitaria, ¿cuántas décimas añadiremos al PIB de 2027 si este año se eliminará la tesis doctoral como acceso a la docencia universitaria?

La universidad española debe entender que o aporta, o la sociedad la apartará, como ya están haciendo los nuevos ciclos de la formación profesional. Hace décadas que la universidad que ni hace una docencia práctica orientada al mercado, ni una investigación de calidad, al ser líderes europeos en cantidad de publicaciones en revistas indexadas, pero de baja aportación a la comunidad científica europea.