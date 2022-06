Teresa Rodríguez será la única voz netamente andalucista que participará en los debates televisivos del 19-J

- Publicidad-

Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, única formación netamente andalucista con posibilidad de obtener representación en las elecciones del 19 de junio, podrá finalmente participar en los debates televisivos a los que ha sido invitada por las cadenas donde se organizarán. La Junta Electoral ha rechazado el recurso planteado por la también coalición de izquierdas Por Andalucía, cuya candidata, Inmaculada Nieto, prometió inicialmente que no impediría la participación de Rodríguez en los debates, algo que finalmente no cumplió al recurrir in extremis la participación de la líder de Adelante Andalucía.

De este modo, Teresa Rodríguez será la única candidata de todos los participantes en los debates programados que llevará un programa netamente de carácter andalucista, sin ningún tipo de injerencia por parte de las direcciones nacionales de los distintos partidos. Teresa Rodríguez ha destacado que la decisión de la Junta Electoral “es lo más democrático, que se respete la voz de miles de andaluces y andaluzas que reclamamos lo que nos corresponde por derecho: una voz propia”, ha escrito en la red social Twitter. “Acudiremos con nuestras propuestas y el firme convencimiento de defender Andalucía”, añade la candidata de Adelante Andalucía, formación a la que las últimas encuestas otorgan entre uno y cuatro diputados autonómicos.

Rodríguez, que en todo momento ha mantenido infructuosamente los puentes de comunicación con la nueva coalición de Por Andalucía en un intento de no colisionar durante la campaña electoral, ha criticado que “no era razonable que dentro del bloque de izquierdas hubiera organizaciones que no quisieran que estuviésemos”.

El también dirigente de Adelante Andalucía y alcalde de Cádiz, José María González, ha asegurado al respecto: “Pese a los intentos de silenciarnos, pese a los recursos, pese a las pinzas inmorales e incomprensibles, pese a las zancadillas y pese a ellos: habrá voz andaluza en los debates. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos domesticaron, ni tampoco nos pudieron silenciar”.