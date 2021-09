Tensión entre ERC y JxCAT de cara a la mesa de diálogo de mañana: las claves de la disputa

- Publicidad-

Anoche se producía el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de que la mesa de diálogo con Cataluña tendrá lugar mañana, miércoles. Además, anunció también que él estará en Barcelona, aunque no será miembro de la delegación española.

A partir de este anuncio han comenzado a organizar desde el Govern quiénes acudirán formando parte de la delegación catalana. Una situación que está generando tensión entre los grupos de gobierno: ERC y JxCAT.

Los nombres que ha presentado la formación de Puigdemont en principio parecen no haber agradado a Pere Aragonés, President de la Generalitat. Fuentes de la presidencia de la Generalitat han afirmado a ACN que se había acordado que la reunión sería «entre gobiernos», y por lo tanto, con presencia de Consejeros y Consejeras. Por esta razón, el anuncio de que los elegidos para representar a JxCAT serían Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Puigneró y Miriam Nogueras, no ha caído bien. Aragonés no ha aceptado estos perfiles para acudir como representantes de la delegación del Govern.

Razones del malestar de Aragonés

Son varias las razones que argumentan desde el entorno del president Aragonés sobre la acción de JxCAT: en primer lugar, la decisión de los nombres se ha hecho mediante un comunicado público, sin consensuarlo previamente con su socio de gobierno, ERC. Consideran desde el entorno de Aragonés que esta decisión debería haberse tomado en el seno del Consejo Ejecutivo, que ha sido suspendido.

El comunicado de JxCAT ha aparecido publicado minutos antes de que se fuera a celebrar la reunión del Consejo Ejecutivo donde se debatirían y decidirían los nombres.

También es cierto que ayer se anunció la presencia de los consejeros de ERC que acudirían a la mesa, concretamente el nombre de Roger Torrent y de Laura Vilagrá estaban ya publicados.

Desde JxCAT consideran que la propuesta presentada se ajusta al perfil propuesto por la delegación española, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no formará parte.

El origen del conflicto: la «trampa de Sánchez»

El origen del conflicto entre los socios del Govern se asienta en las declaraciones que anoche hizo Pedro Sánchez en RTVE: aunque parece dar a entender que él estará en la mesa de diálogo, no será así.

El mismo presidente dejó caer que él se reunirá con el president de la Generalitat, y después saludará a las dos delegaciones (la del Govern y la del Gobierno). De esta manera, de forma sutil, dejó claro que él no formaría parte de la delegación española, lo que conlleva un cambio en el enfoque de la reunión al no darle entidad de «gobierno a gobierno», sino de delegaciones de segundo rango.

Por este motivo, JxCAT considera que el perfil de los asistentes de la delegación de Cataluña debe ajustarse al protocolo que ha marcado Sánchez -aunque no lo haya explicado de forma transparente-.

Aragonés, por su parte, defiende que los integrantes de la mesa sean miembros activos del gobierno. Tanto del Estado como de la Generalitat.

Por parte del Gobierno español ha confirmado que asistirán la vicepresidenta Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, además de los ministros de Cultura, Miquel Iceta, de Transportes, Raquel Sánchez, y el de Universidades, Manuel Castells, los tres catalanes.

Si Pedro no está, Pere tampoco

Desde JxCAT consideran que si Pedro Sánchez no forma parte de la delegación española, Pere Aragonés no debería formar parte de la delegación catalana. Por una cuestión de protocolo y de equidad. Elsa Artadi, lo ha explicado detalladamente en una rueda de prensa hace unos minutos.

Además han denunciado que la promesa asumida en la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en 2018 no se ha cumplido: no ha habido una periodicidad en los encuentros, y las señales apuntan a que quizás, lo que se esté buscando es que «no funcione», provocando que el independentismo «se levante de la mesa de negociación» dando a entender que son ellos los que no quieren dialogar.

Mientras tanto, Puigdemont estará en París

Lo cierto es que la agenda del president en el exilio, Carles Puigdemont, ya estaba fijada con antelación. Antes de que anoche Pedro Sánchez anunciase que la reunión de la mesa de diálogo se celebrará mañana.

Carles Puigdemont estará en la Asamblea Nacional francesa para dar una conferencia sobre la represión en Cataluña y la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.