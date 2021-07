Tenemos un país infantilizado

- Publicidad-

Después de lo ocurrido en Mallorca, me doy cuenta que nuestro país está cada día más infantilizado.

¿Cómo es posible que el que unos chicos, se hayan ido a celebrar que han finalizado sus estudios, tenga la culpa el gobierno balear, el gobierno central o los respectivos institutos?

Osea todo el mundo salvo los realmente culpables, ellos y sus respectivos padres, que en plena pandemia, y después de lo que llevamos sufriendo todos, no han tenido mejor idea que irse a celebrar su fin de curso. Cuando desde los propios institutos se les recomendó que no lo hicieran, que en estas situación era contraproducente, pero ellos que se creen más listos que nadie, hicieron lo que suelen hacer los adolescentes, osea lo que les ha dado la gana. Pero lo peor es que sus padres se lo hayan permitido y sufragado, porque ellos son jóvenes, pero sus padres se supone que son personas formadas y responsables.

Ni era el momento, ni se le puede echar la culpa a nadie, salvo a la falta de responsabilidad, de solidaridad, a la falta de empatía de estos “niños malcriados” y de sus propios padres que habrán sido los que les han sufragado viaje y estancia.

¡Es alucinante escuchar a estos chicos y a sus padres y las razones que dan!

¿Qué pasa que el resto no tenemos ganas de una vida normal, no tenemos ganas de pasarlo bien, no hemos sufrido lo mismo, no hemos estado sin ver a nuestra familia durante más de un año, no estamos hartos de esta situación?

Pues claro que estamos en las mismas circunstancias o peores, pero somos gente responsable, solidaria y empática, nos fastidiamos y aguantamos hasta que esta pesadilla termine, y entonces sí podremos celebrar con quien queramos. Mientras tanto nos toca cumplir las normas sanitarias, salvaguardar nuestra propia salud y la de los demás.

No quiero pensar que será de nuestra vida cuando pueda estar en las manos de estos chicos tan insolidarios, tan irresponsables y tan caraduras.