Tendría que hablar de fútbol y la camiseta y está la afición del Atleti peleando

No hace tanto tiempo, a finales de mayo, la afición del Atlético de Madrid era una piña. Con piñones respondones, por supuesto, pero se había logrado crear una especie de comunidad. Había algo por lo que luchar como era la imagen del equipo de sus amores. Hoy anda la mayoría de la afición a leches y sin prestar atención a lo verdaderamente importante: el fútbol y la espantosa camiseta. ¿Qué ha pasado en tan breve lapso de tiempo? Que se han movido los resortes del poder para meter la cizaña en lo que era trigo bueno.

Miguel Ángel Gil está tan contento en Valdeolivas –antes de ayer ni acudió al encuentro de fútbol en el Burgo de Osma y mandó a Cerezo, su hermano y su tío- acariciando a uno de sus caballos. Ha conseguido dividir a la afición de la forma más tonta. Y contando con la ayuda, extraña todo sea dicho, del grupo Prisa. Si en el partido contra el Numancia usted no tuvo espasmos, o algo parecido a un ataque epiléptico, será porque la calidad de imagen no era la mejor en la retransmisión. Porque ver la camiseta de las rayas torcidas hacía daño a la vista. Hasta los comentaristas del partido hicieron hincapié en ello.

No venden la camiseta meandro

Ayer tenía que haberse pronunciado con unanimidad la afición del Atleti contra semejante engendro. Más si cabe cuando desde la propia SAD se confirma lo que todo el mundo pensaba (buena exclusiva de El confidencial digital), que no se vende. Un 40% menos de ventas en estas fechas que la de los brochazos, la cual a su vez había bajado en ventas respecto a la anterior. En general desde que desapareció el escudo para poner el logo se están vendiendo menos camisetas. Con estos datos la afición del Atleti tendría que estar dando la matraca porque sí hace daño a Gil y Cerezo. Baja el valor del producto si es que quieren vender su 40% de las acciones.

Si permiten una intimidad de este mismo periódico, los ataques con trolls y problemas de servidor que se han sufrido en los últimos tiempos han venido por el impacto de los artículos sobre la #ContraCamiseta, los desmanes de la directiva y una cosa de Podemos (lo habitual). Por tanto, si incluso en un medio con menos repercusión que los del duopolio hay ataques es porque algo pasa. Y eso que venía pasando es la unión de la afición. El cansancio con los mismos problemas económicos de siempre que obligan a vender antes de fichar o los fichajes random –por no hablar de las filtraciones interesadas que se hacen desde la SAD a insiders y medios corrientes sobre fichajes que no se van a hacer, pero sirven para entretener al personal y que las leches se las lleven otros- han servido de pegamento.

Preparar el terreno antes de la explosión

Antes se preguntaba qué había pasado, pues una serie de circunstancias que pueden parecer inconexas pero que tienen una relación y un propósito claro: destruir la unión de la afición. Ya antes de sonar el fichaje de CR7 desde la propia directiva se había filtrado a los amanuenses que Griezmann igual se devolvía; que Morata estaba peleado con el entrenador y debería salir; y que Saúl también debería salir o bajarse el sueldo. Se enfocaba a la afición, de forma subliminal, hacia los intereses de la directiva (no del equipo). La culpa eran 40 millones de desajuste entre ventas y compras del período anterior (que esos son los millones no que hay pérdidas).

Se estaba preparando el terreno para quitarse al francés aprovechando que buena parte de la afición le tiene bastante rabia (justificada) y de paso meter cuña al Cholo Simeone porque no se atreven con él cara a cara. Lo de Morata es el cuento de siempre y no merece la pena insistir. Y lo de Saúl es pretender engañar al jugador para que palme dinero y Gil y Cerezo lo ganen. Como han hecho con Lemar, por cierto (salvo que le hayan firmado un contrato garantizado). Además como el ilicitano se había marchado el año anterior, nada mejor que criminalizarle (como si lo firmado fuese agua mojada) ante la afición.

Un CR7 que los destruya a todos

Lo de la operación CR7 no está nada claro. Gil Marín se toca en la intimidad de su finca pensando en el dinero que le puede llegar, aunque olvida que deportivamente no hay donde rascar. Por eso se ha empeñado en colar entre sus amanuenses que el Cholo Simeone lo querría en su equipo. Y aquí empiezan a encajar las piezas. Si lo quiere el entrenador una parte de la afición diría que sí, sin dudarlo, o tragaría con el portugués mientras el dúo prescrito hace caja. Se ilusiona a gente que tiene la mente absorbida por el nacionalmadridismo periodístico y piensan que el jugador en la actualidad es un portento y no ese ser que casi se arrastra por los campos.

Para que llegue el “ser que puede hacer ganar títulos” (según han vendido) hay que sacar a Morata, a Griezmann y a Saúl indican los acólitos del gilismo. Se señala a tres jugadores para que la afición se manifieste… contra ellos. Peleas de moratistas contra griezmannistas, de saulistas contra los otros dos y de todos contra todos. CR7, al que no pueden pagar ni bajándose el salario, sirve como elemento de fractura de la unión de la afición y de señalamiento de jugadores que Gil y Cerezo se quieren quitar de encima. Y lo que es peor, poniendo al entrenador por medio como culpable de todo.

¿Qué pinta Prisa en todo esto?

Que el grupo Prisa, porque no sólo es Manu Saiz (conocido escribiente de Jorge Mendes) son otros periodistas también, esté por la labor de malmeter es algo que, a día de hoy, tiene poca explicación. En Marca han sacado un par de artículos que cantaban mucho estar dictados desde Valdeolivas. Pero lo de Prisa y el resto de medios acoplados no puede ser sólo por hacer un favor a Gil. Todos saben que él no los devuelve. Ni es algo para conseguir más visitas pues tienen bastantes y la afición ya los tiene calados. Tampoco es que, salvo el que más empuje está haciendo, se vaya a hacer un favor al representante del portugués. Cualquier día de estos se sabrá el porqué.

Mientras se descubre parte del pastel, y más allá de que Gil pueda estar haciendo un favor a Mendes (porque a CR7 le faltan las ofertas, algo que indica su nivel a día de hoy), la no-llegada del portugués les viene bien y por ello la alimentan, para encizañar a la afición. Antes de ayer durante y tras el partido, se estuvo insultando a Griezmann, a Morata y a Saúl por cuestiones contrarias al fútbol. Los dos primeros estuvieron mal durante el juego, sin duda. O poniendo como excusa el fútbol para malmeter, que también los ha habido. Pelea y más pelea sin sentido. Que llega al Cholo.

¿Se han cansado Gil y Cerezo de Simeone?

Han conseguido enfrentar a la afición y que insulten y menosprecien a jugadores del Atlético de Madrid. Los mismos que dicen no-sé-qué de valores insultando a los jugadores que llevan la camiseta del Atleti. Horrenda pero camiseta del equipo. Por cierto, nadie se acuerda ya del engendro y eso que está casi lista para la venta la #ContraCamiseta. La guerra civil en el seno de la afición y Gil respirando en su finca. Sabe perfectamente que no va a traer al portugués y luego saldrá a decir que ha hecho caso a la opinión mayoritaria de la afición. Un ganar-ganar de manual del trilero. Y mientras poniendo a Simeone en el ojo del huracán.

Simeone no ha dicho sí, ni no, a la llegada de CR7 porque nadie se lo ha planteado. Es mentira todo lo que se ha venido contando, igual como presión para que fuerce a Griezmann a dejar el Atleti u otra cosa por el estilo. Como bajarse él mismo el sueldo. Pareciera que la sintonía existente entre entrenador y CEO haya desaparecido. No debe gustar en la zona alta que se pidan jugadores de cierta calidad por los que hay que pagar dinero y no sean de ciertas cuadras de representantes. Se les acabó el amor y se quiere ir marchitando su idilio con la afición para forzar su marcha.

Al fin y al cabo, piensa Gil (porque Cerezo no piensa), seguro que puede fichar a un entrenador menor pero que le consiga un rendimiento parecido. Y que no proteste con los fichajes random. El caso es que la dirección de la SAD está poniendo en la picota al entrenador con todo esto. Un duelo del que saldrá perdiendo el Atleti, no la SAD, sino el Atleti. Todos peleados y dos subiendo en Forbes. Si están donde están es porque se las saben todas…