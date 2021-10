«Tememos por nuestra vida mientras las autoridades españolas no hacen absolutamente nada» La desesperada situación de una familia española en Suecia

- Publicidad-

En Diario16.com hemos recibido la llamada desesperada de una familia de nacionalidad española y sueca que pide ayuda. Un caso que apareció en prensa en el año 2019, y que, desde entonces, no obtiene respuestas que puedan tranquilizarles.

Según nos han explicado, viven con miedo cada día, llamando a todas las puertas posibles para pedir que se tomen medidas y sean protegidos.

En marzo de 2019 el diario Público dio voz a la denunciante, señalando que «Una española en Suecia que denunció violencia machista reprocha su «desprotección» a Exteriores». En este momento se informó de que la querella puesta por la mujer, en la que se denuncian malos tratos y violencia sexual, fue admitida a trámite y se encontraban a la espera de ser citados a otro juicio en España. Por el momento esto no ha sucedido.

La pareja contrajo matrimonio en 1999 y se divorció en 2015, teniendo tres hijos, los dos últimos nacidos en España. Los tres tienen nacionalidad española y sueca.

La justicia sueca no ha hecho nada, según la familia, y tras celebrarse un juicio para la custodia de los tres hijos que tienen en común, le dio la custodia al padre (al denunciado). Desde 2019 los dos hijos más pequeños viven con su padre y el mayor vive solo por ser mayor de edad. La denunciante no ha vuelto a ver a sus hijos pequeños desde que están con su padre, ni siquiera ha podido hablar con ellos por teléfono según afirma la familia a Diario16.com.

El padre los cambió de colegio sin el consentimiento de la madre, y ella ha perdido totalmente el contacto con ellos sin que las autoridades suecas hayan hecho nada, según el relato de la familia. Consideran que están recibiendo este trato por cuestiones de índole «racista», por ser españoles.

Nos explican que incluso ha habido denuncias ante la policía sueca de violación a uno de los menores, pero que no se hizo nada al respecto.

Según informaba Público, desde el ministerio de Exterior aseguraron estar siguiendo atentamente el asunto. Pero la familia niega que sea así, pues afirman estar recibiendo amenazas y visitas en su domicilio del supuesto agresor, y que nadie ha tomado medidas al respecto. Solamente se ha dictado una orden europea de investigación.

El actual marido de M.J., que vive con ella en Suecia pero también es español, contactó con la senadora de Unidas Podemos, Sara Vilà, quien registró una serie de preguntas dirigidas al Gobierno sobre este asunto. Concretamente sobre la actuación y medidas concretas del Ministerio de Exteriores y de la Embajada española en Estocolmo.

Desde el Gobierno, insisten en que están siguiendo este caso y que ha habido reuniones con la mujer denunciante. Aseguraban, según informaba Público, que el seguimiento de la situación era y seguiría siendo «continuo».

La Vanguardia publicaba en junio de 2019 la información que señalaba que «El Defensor del Pueblo investiga el caso de una española en Suecia que denuncia malos tratos y su «desprotección». Desde entonces, según denuncia la familia a este diario, no se ha hecho absolutamente nada para proteger a la mujer y a sus hijos. A pesar de haber escrito a todas las Instituciones, de haber presentado las denuncias pertinentes y estar el caso en manos de la justicia.

Desde entonces, según nos afirma la familia, no ha sucedido nada por parte de las autoridades españolas. El estado de la mujer, según nos explican, empeora, debido al estrés, al miedo y a las amenazas continuas que están recibiendo por parte del padre de los niños.

Aunque existiría la posibilidad de venir a vivir a España, la madre no lo plantea porque no quiere dejar a los niños en Suecia, aunque no pueda verlos estando allí.

La familia pide ayuda y denuncia que cada escrito que envían, es respondido conduciéndoles a otra institución, pero que por el momento no han obtenido ayuda real y que nadie ha hecho nada para protegerles.

Denuncian que la situación es tan desesperante que no saben a quién recurrir. Denuncian una situación de abandono por parte del Gobierno español, que debido al riesgo que consideran tiene la situación, puede tener un resultado dramático.

Temen por sus vidas y afirman que al haber intentado contactar con distintos políticos, la respuesta ha sido el bloqueo en redes sociales.