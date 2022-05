Tejiendo hilos de acción y divulgación en torno a la “vida en rojo”

- Publicidad-

Existe una genealogía preciosa y poderosa de mujeres divulgadoras y activistas que han contribuido a transformar la experiencia de vivir la “vida en rojo” -haciendo referencia poética a toda la trayectoria vital de las niñas y mujeres que menstrúan-.

Desde hace más de medio Siglo, colectivos de mujeres generaron un movimiento que tuvo sus inicios en EE.UU. y que se fue expandiendo hasta llegar a España durante La Transición. A finales de los años 60 nacieron el Movimiento por la Liberación de las Mujeres y el movimiento self-help1. Su impulsora en nuestro país fue Leonor Taboada, periodista, escritora y activista feminista, coautora de la edición castellana de Our Bodies, Ourselves en USA y en España y autora del Cuaderno Feminista: introducción al Self Help, en 1978, entre otros materiales divulgativos2. En la actualidad, Leonor Taboada es la directora de la revista Mujeres y Salud (MyS)3

35 años han pasado ya desde que en 1987 se celebrara en Costa Rica el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. En dicho encuentro tuvo cabida el posicionar una fecha para reclamar todo lo que faltaba -y aún falta- en cuestión de investigación y de atención integral de la salud de las mujeres. El día escogido fue el 28 de mayo y se declaró como: “Día Internacional de Acción por la salud de las mujeres”4. Desde entonces se vienen realizando infinidad de eventos en todo el mundo en torno a esta fecha.

Las divulgadoras y activistas por la salud menstrual, sexual y reproductiva de este Siglo, no debemos olvidar el recorrido andado y reconocer y honrar las luchas históricas de las mujeres que nos precedieron. Ellas estuvieron en las calles y en las casas reflexionando y aportando material para el autoconocimiento y conocimiento colectivo sobre aquello que el patriarcado nos negó. Conocimientos tan básicos como entender sobre los procesos biológicos que acontecen en el cuerpo, entender y nombrar la anatomía genital, sobre la autogestión de la salud ginecológica y la fertilidad.

En el año 2013 al día 28 de mayo, la ONG alemana WASH United también le adjudicó un día conmemorativo: “Día Mundial de la Higiene Menstrual«5 (28 del mes 5 hace referencia a la fecha estimada de regularidad del ciclo y al quinto mes del año como promedio de días del sangrado menstrual). Esta entidad cuenta con el respaldo de organismos gubernamentales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que celebra el Día Mundial de la Higiene Menstrual con el objetivo de eliminar el obstáculo que la menstruación supone para el desarrollo pleno de muchas niñas y mujeres en nuestro planeta.

Una búsqueda rápida en internet nos lleva a constatar que divulgadoras y activistas menstruales de Iberoamérica vienen celebrando en torno al día 28 de mayo, infinidad de actos y acciones bajo diversos lemas: “Jornada por la dignidad menstrual”, “Mes de la salud menstrual”, “Semana de acción por los derechos menstruales”, etcétera. El enfoque suele ir más allá de la higiene y más allá de concentrar los actos en un solo día.

La Asociación de Cultura menstrual, La Vida en Rojo, propone a través de sus redes sociales, posicionar mayo como el “Mes de acción por la dignidad menstrual”. Un mes entero donde no solo se visibilicen las prácticas, creencias y representaciones socioculturales sobre el ciclo menstrual que persisten en ser negativas, discriminatorias y generadoras de inequidad, sino donde también se denuncian las prácticas médicas con sesgos machistas y patriarcales, la escasez de investigación biomédica sobre el ciclo ovulatorio y menstrual, las dificultades económicas para acceder a los productos de recogida del sangrado menstrual y la deficiente educación en salud sexual y reproductiva desde una perspectiva feminista y de derechos.

Inmersas en el poderoso Siglo XXI, el de “Las reglas de la cuarta ola feminista”7 que se afianzan año tras año como un movimiento de “revolución menstrual”, se tejen fuertes hilos de acción y divulgación para promover una vida en rojo saludable y digna para todas. Que vivan el Día Internacional de Acción por la salud de las mujeres y el Mes de acción por la Dignidad Menstrual.

Recursos y fuentes:

