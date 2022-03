Te escribo porque te pienso

- Publicidad-

¿Qué pasa a los 50? Que ya sabes lo que es el amor y quieres una carta de amor, de esas que, con un protocolo manoseado por la cortesía, contienen frases que te enervan el alma. Dicen que la luna está llena de miradas que se perdieron buscando respuesta a sus sentimientos. Pues esta vez los míos van a brotar en cascada para regalaros esa carta de amor que yo escribo a mis recién estrenados 50.

Toledo a 25 de marzo de 2022

Mi querido y adorado anónimo:

¡Qué bonito sería volar con cada pensamiento a tu vera! Estar junto a ti en cada instante que te anhelo y te siento. Pero solo tengo a la luna creciente, que me mira burlona, buscando la respuesta a esta distancia, a este desconocimiento que me hace imaginarte en tus andares seguros, en tu mirada penetrante, en tus manos que cuidadosamente mueven el ratón para leer estas letras.

Espacios infinitos que no me impiden rozar tus mejillas en una caricia tierna, aunque no estes sentado o sentada junto a mí te gozo, te admiro, te imagino, aunque no vuelvas en el renglón siguiente de mis días. Porque el amor en todas sus partes y formas es así, jugarse la vida en cada latido en el que te vivo, te viví o quizás te viviré.

Déjame esta noche preguntarle a la luna si el “amor para siempre” es cada instante, esos ahora que conforman una hora, un día, una vida. Mirándola me siento esa princesa de la boca de fresa que nunca es reina porque le falta la corona, esa de flores de mil colores que toda Bella lleva en los cuentos. Déjame soñar que corro entre espigas por campos verdes, que no existe la guerra interior de los pensamientos limitantes, y espérame al otro lado del horizonte de tu pantalla, donde tus manos acariciarán mi pelo y el fuego del sol reavivará la respiración por estar vivos, más vivos que nunca.

Lee esta carta y siéntate esta noche frente a la luna y escucha lo que en su luz brillante te digo. No cierres los ojos, ni parpadees siquiera, no sea que te pierdas alguno de mis ¨”te quiero” desde el alma. Y si algún día falto a esta cita de letras que nos une, no dejes de mirar nuestra luna, porque cada noche, a la misma hora, te recordará que te anhelo.

Siempre tuya.