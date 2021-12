«Te despiertas cada noche escuchando cómo cruje el edificio y piensas ‘se va a caer ya’»

- Publicidad-

Gema de la Rica es una mujer joven, fuerte y, sobre todo, una luchadora. Esta psicóloga vive en San Fernando de Henares, en una de las viviendas afectadas por las obras de la Línea 7B del Metro de Madrid. Gema de la Rica recibió a Diario16 en su casa, donde mantuvimos esta entrevista.

Hoy, además, se vota en la Asamblea de Madrid la Proposición No de Ley presentada por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en la que reclaman, entre otras cosas, un Plan Integral de actuaciones en San Fernando de Henares que palie la situación límite que están viviendo más de 250 familias.

Tal y como venimos informando en Diario16, la situación ya es crítica. Ya se han producido varios derribos de edificios, otros están precintados con las familias desalojadas en un aparthotel y varias centenas de personas viven con la incertidumbre de ver cómo sus casas se van resquebrajando. Sólo falta que se produzca una desgracia, que se derrumbe un edificio y que mueran personas para que se produzca una reacción por parte de los responsables de este despropósito, tal y como sucedió el pasado verano en Peñíscola o en Miami.

Ya han tenido reuniones con abogados para ver la posibilidad de iniciar un frente judicial que resuelva la situación que están viviendo más de 100 familias en San Fernando. ¿Les dieron alguna solución?

Es cierto, nos reunimos y salimos un poco desesperanzados con lo que nos comentaron los abogados porque claro nosotros les propusimos es que si podíamos de algún modo recuperar esa esa parte de la inversión en nuestras viviendas que se ha perdido porque claro está bien estas viviendas han perdido valor por el daño estructural que tienen los edificios como tal. Eso como tal no lo podemos conseguir. Los abogados nos dijeron que conseguir una indemnización porque tu vivienda haya perdido valor no se podía, pero que sí podíamos conseguir es que nos arreglen los edificios para que no se vuelvan a mover y que nos arreglen las viviendas. Las personas que están la peor situación pueden conseguir más porque esas viviendas van a ser las próximas que se desalojen. Entonces, si te desalojan y las viviendas se tienen que demoler, ahí sí que consigues una indemnización, pero nunca de la cantidad que realmente pueda valer tu vivienda y ese suelo que también tú has pagado para comprar la vivienda. Eso, la verdad, nos desalentó un poquillo sinceramente.

Ahora mismo, los abogados lo único que nos piden es que les firmemos un documento para que les diésemos autorización para pedir los expedientes de nuestras viviendas, pero, en realidad, sin ningún contrato de por medio. Es para ver si realmente ellos pueden hacer algo más de lo que nos está ofreciendo la Administración, pero, claro, para eso necesitan ver eso que necesitan el informe geotécnico que se supone que se ha hecho pero que no aparece por ningún sitio.

Gema de la Rica en el momento en que explica cómo se siente cuando escucha crujir su casa | Foto: Agustín Millán

Esa es una de las cuestiones que está en el aire, ¿realmente existe ese informe?

La conclusión a la que hemos llegado entre todos después de todo este tiempo es que existe un informe geotécnico de la planificación de cómo iba a ser inicialmente el metro, pero no existe de cómo finalmente ha sido se ha construido el metro porque cuando ya estaban en marcha las obras decidieron poner dos estaciones más que es cuando en vez de ir en línea recta hicieron esta curva famosa que a partir de ahí es cuando me vinieron todos los todos los problemas. Esa parte es la que nosotros creemos, nosotros, el alcalde y los abogados que es la que no existe, pero también es verdad que estos terrenos se han estudiado desde tiempos inmemoriales y se sabe la canalización de agua que hay por debajo. De hecho, cuando construyeron este edificio se retrasó la obra porque al hacer los cimientos vieron que había muchísima agua y que tenían que hacer un tipo de cimentación mucho más reforzada para que no se moviese un edificio que empezaron a construir en el año 2002.

En uno de los testimonios que hemos recogidos, uno de los afectados explicaba que sí se hicieron catas de terreno y comentaba que entendía, por sentido común, que, si se hicieron catas, tenía que haber un informe…, pero quería que habláramos del lado humano de esta situación, porque estamos hablando mucho de técnicos, políticos, abogados, etc. Y realmente me interesa es a cómo su familia y usted han vivido y están viviendo esta situación de 10 o 12 años.

Nosotros entramos a vivir en este piso en 2005 y en el 2007 empiezan todas las obras. Cuando empiezas a escuchar que tu edificio cruje…

Eso es algo que necesito que me explique porque todas las personas con las que hemos hablado siempre te hablan de los crujidos. ¿Cómo cruje una vivienda? ¿Es como que se rompe la pared? No me lo puedo imaginar…

El crujido te despierta. Cuando estás durmiendo, te despierta un chasquido, un estruendo, que te da la sensación de que el edificio se derrumba. Yo cuando hablo con mis vecinos que fuimos las dos personas, que inicialmente tuvimos problemas en el edificio, pues ellos me cuentan que tienen problemas de insomnio, que han tenido que tomar antidepresivos y ansiolíticos porque, al final, se genera una especie de estrés postraumático mantenido en el tiempo porque el trauma continúa día a día. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas de las que están realojadas, que a mí eso ya sí que me parece lo más triste, personas que salieron de su vivienda pensando que se iban para 3 meses, después le dijeron que para 6 y ahora les han dicho que ya no van a volver. Claro, están hundidos, porque siguen pagando su hipoteca, el IBI, el agua, el gas. Ya no es el coste económico, es toda su vida todos sus recuerdos que se han quedado dentro de esas casas. El resto quizá no estemos tan afectados y que tenemos un estrés que se ha mantenido durante muchos años.

Foto: Agustín Millán

Pero los crujidos y los chasquidos siguen, ¿verdad?

Por ejemplo, en la reunión con los abogados dije que, vale, que en teoría nuestro edificio no corre riesgo, pero esos chasquidos que me despiertan por la noche cómo los interpreto porque eso es lo que yo escucho.

Cuando suenan esos crujidos, ¿usted qué siente o cuál es su principal miedo?

Yo el miedo que tengo es que no me avisen a tiempo de que tengo que salir de mi casa. Ese es el miedo que tengo. Mis vecinos durante años han mandado a sus hijas a casa de sus abuelos durante el día por miedo a que, mientras estuviesen sus hijas en casa se les cayera el edificio. Eso es muy difícil de explicar lo que se puede sentir. Cuando mi vecino me decía, «es que llevo a mis hijas a casa de mi suegra porque me da miedo que se caiga el edificio mientras están ellas aquí». Entonces, claro, despertarte cada noche escuchando cómo cruje el edificio te hace plantearte muchas veces que a ver si será verdad que se va a caer y nadie me ha avisado eso es lo que a mí se me viene primero a la cabeza. Yo realmente tengo ese temor a que eso se pueda llegar a producir y mucho más desde que a los vecinos del edificio desalojado les avisaron por la noche de que al día siguiente tenían que salir de su casa sí o sí. ¿Qué seguridad nos pueden dar al resto de que no lleguen a avisar a tiempo? Es entonces… es despertarte con ese crujido y pensar madre mía, se va a caer ya, se va a caer ya.

¿Por qué cree que no viene Ayuso a visitaros, siendo vuestra presidenta?

No ha venido Ayuso como no vino Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes. No vienen porque creo que es la estrategia que utilizan constantemente. Yo lo llamo «hacer un Rajoy», es decir, dejo que el tiempo pase a ver si esto se olvida y dejan de ser tan pesados. El otro día al no porque bueno al alcalde le dijeron que era muy pesado.

Foto: Agustín Millán

¿Tiene la sensación de que podrían estar esperando a que pase algo más grave?

La sensación que yo tengo, precisamente, es que hay algo que se nos escapa aquí a todos. El Metro está funcionando. Si nosotros en la superficie estamos así, ¿cómo tiene que estar el subterráneo? Yo no uso el metro nunca. Prefiero ir andando, en taxi, en un Uber o lo que sea, pero jamás cojo el Metro. Hasta que no pase lo que en Valencia, aquí la Comunidad de Madrid no va a hacer nada. Mi impresión es que Ayuso no da la cara en nada. Entonces, cómo la va a dar por nosotros, por un pueblo súper pequeño, un Ayuntamiento súper humilde con gente trabajadora. No somos el Barrio de Salamanca. Ella sabe que aquí no tiene votantes y no va a sacar un rédito y yo creo que esta es una persona que se mueve por réditos.

Pero es la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto de los ciudadanos del Barrio de Salamanca como de los de San Fernando de Henares…

El problema yo creo que está ahí. Aquí no hay foto que dé rédito porque que tenga que decir que va a invertir del presupuesto no sé cuántos millones para este pueblecito perdido de la mano de Dios que casi no conoce nadie no le genera un beneficio político. Lo que es cierto es que esto nos afecta a los seres humanos que vivimos aquí, pero, desgraciadamente, nos lo tiene que solucionar la política y cuando dependes de algo que te lo tiene que solucionar la política estás perdido.