El 114 es una alfombra mágica. De primeras pasa desapercibido, al ser un monovolumen pequeño más, pero en el vano detrás de los asientos hay detalles que desvelan su capacidad para llevar sillas de ruedas, son tan sutiles que no ves ni la rampa.

Al comentarle al conductor que hace tres años me pasé unos cuantos meses yendo a diario a rehabilitación en este tipo de taxi, tras un accidente de moto por despistarme y acabar debajo de un guardarrail, me dijo, ¡Por eso estoy aquí!

Paco, que así se llama uno de los conductores de la licencia 114 (la última) de taxi de Fuengirola, me contó que antes era cocinero, sin tiempo para nada, y como nunca había celebrado su cumpleaños en condiciones, al llegar al medio siglo decidió celebrarlo en casa con una barbacoa con los compañeros de trabajo y amigos para el 24 de julio.

A la una de la madrugada del veintitrés, tras acabar de trabajar, volviendo a casa en la moto, al adelantar a un coche en la Avenida de Mijas, al conductor del coche le dió por hacer un cambio de sentido sin mirar. Tras el choque con la aleta delantera del coche, Paco voló 14 metros a pesar de ir a 50 km/h (demostrado por peritos), y se regaló una enorme lista de retos, al romperse: las 2 caderas, 9 costillas, 7 apófisis de las vértebras de la columna, el pie derecho y diversas heridas superficiales.

Le operan de urgencia las dos caderas. A los 10 días le vuelven a operar una de las caderas ya que o bien los clavos se han roto o no anclan bien. Con la mala suerte, que a los 45 días tiene que volver a pasar por quirófano donde al final, tras 7 horas de operación le ponen una prótesis. A las 72 horas de la operación consiguió ponerse de pie, pero la pierna ya no se movía, al no tener los músculos memoria.

A la rehabilitación diaria en la mutua le llevaban en taxi adaptados para sillas de ruedas, porque en los asientos de coche al ser muy bajos había riesgo de estropear la operación, y la altura adecuada se la daba la silla de ruedas.

Por miedo a quedarse en una silla de ruedas de por vida, le dió fuerte a la rehabilitación, tenía que volver a su pasión, la cocina. De hecho, tras la jornada diaria ejercitándose en la en la mutua, se iba andar por el Paseo Marítimo y con el tiempo a montar en bici (con cuidado y supervisión médica).

A los 11 meses le dan el alta laboral, pero en la cocina donde trabajaba el puesto estaba

cubierto. Encontró otro restaurante donde trabajaba menos horas. Le llegó la incapacidad, pero su abogado hizo un recurso para rechazar la incapacidad total. Paco lo pasaba mal, no podía aguantar el dolor de estar tanto tiempo de pie sin moverse, pero pensaba que era por estar casi un año de baja mientras tomaba calmantes e inflamatorios, pero tuvo que dejar su pasión, y salir de la cocina. Encontró un bar para trabajar unas horas de camarero donde estuvo 3 meses, pero el dolor era solo insoportable. En aquel bar paraban muchos taxistas a desayunar.

Sin saber nada de ese sector se fue a la parada de la Renfe a ofrecerse de conductor, el que es su actual jefe le preguntó si tenía la licencia de taxista. A la semana, Paco aprobó el examen para obtener el permiso del Ayuntamiento, tras empollar todo sobre Fuengirola y presentar diversa documentación. Lo curioso es que el día que Paco fue a preguntar a la parada de la Renfe, no se dió cuenta que aquel taxi era una de las alfombras mágicas que había ido a rehabilitación.

Como dice Paco “Nunca me he rendido en los momentos complicados, por las ganas de ir para adelante, siempre renovarme, sin miedo a hacer cosas nuevas, he trabajado de cocinero, camarero, en una imprenta, de comercial, lavando coches, llevando coches a la ITV, lo que haya hecho falta, menos ¡miedo a trabajar! Y encontrar una alternativa que sea válida con la circunstancia. No tiene sentido quedarse pensando en lo que podría haber sido, y no lo que es. Pelear, pelear y pelear como me enseñó mi padre”.

