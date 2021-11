- Publicidad-

El pasado jueves 21 de octubre la capital cordobesa se vistió de poesía, concretamente, la bodega del Hotel Averroes con la presentación del poemario SUSURROS AL OÍDO de la escritora española de origen caribeño, María Piña, que se llevó a cabo con el evento “Versos y Vino” organizado por la editorial Cajón de Sastre.

Este evento fue todo un acontecimiento en la emblemática capital de la Mezquita, ya que Versos y Vino unía la poesía de la joven poeta con la música a piano del maestro Juan Carlos Delgado y los exquisitos vinos de Bodegas Alvear; (bodega con más de 300 años de historia) la más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España.

La escenografía de dicho evento no dejó detalle al aire. Al entrar en aquel lujoso hotel, ya se percibía el ambiente refinado y glamuroso que envolvía el entorno exquisitamente decorado con pétalos y velas aromáticas. Además del deleite creado por la fusión de la poesía, música y buenos vinos, los asistentes pudieron dejar volar su imaginación escuchando la voz hipnótica y sensual de María mientras observaban las ilustraciones extraídas de las páginas de esta maravillosa obra y realizadas por la artista cordobesa Marlem Cantón.

La directora ejecutiva de cajón de Sastre, Natividad Peña, en su intervención al iniciar el evento indicó; “estén muy atentos a las novedades de la editorial para este 2022 porque haremos llegar las letras de una forma diferente que no dejaran indiferente a nadie, apostando por las presentaciones presenciales, respetando siempre las medidas sanitarias”.

Luego de estas palabras la periodista cordobesa y prologuista del poemario, Pilar Redondo presentó a la protagonista de la noche, María Piña con unas palabras cargadas de erotismo y fusión entre las letras de la poeta y la exquisitez de un buen vino, y así dio paso en sí, al acto, Versos y Vino.

“María es pasión, María es fuego, es un cascabel”

La escritora empezó agradeciendo a quienes hicieron posible tan mágico evento y acto seguido comenzó a declamar. Inició fuerte, con el poema “Tu boca” seguido de “Y sí” que provocó un torbellino cautivador de sensaciones a todos los presentes, en un salón lleno de expectación ante la sensualidad que derrochaba María en cada verso y el arte del pianista que se mimetizaba con ellos, acariciando cada tecla, haciéndonos volar con cada nota. Con un aforo completo, entre poemas, risas y música, dio paso a la enóloga Inmaculada Luque de Bodegas Alvear quien realizó una cata magistral de tres de sus vinos. Empezando por un joven oloroso, luego un CB y por ultimo, un Pedro Ximenez, vinos que el publico asistente pudo degustar entre olivas y quesos.

María Piña iba entrelazando la cata con sus poemas cargados de erotismo y pasión y no podía faltar la intervención de la ilustradora Marlem cantón, que de una forma muy amena dijo que; “trabajar con María ha sido muy difícil, porque ella con toda su pasión es muy complicado guardar el limite de la elegancia dentro de algo tan intenso. Estáis escuchando a María. María es pasión, María es fuego, es un cascabel y ha sido una experiencia increíble, no solo porque yo he crecido con ella, sino porque he aprendido a que no hace falta decir tanto para sentir tanto, para que sea real, que sea puro y que sea como ella es”.

Después de ese tercer vino PX, y ese derroche de pasión y sensualidad que emanaba la poeta en cada interpretación y cuando los asistentes pensaron que no habría más, María invitó al escenario a la músico cordobesa Almudena Ruiz, quien se unió con su laúd al pianista Juan Carlos Delgado para cerrar el show de la manera más erótica posible, si cabe, María recitando el poema “Iluso” momento en el que agradeció de forma muy emotiva a su editorial, bodegas Alvear, Hotel Averroes, a su prologuista e ilustradora y a todos los presentes por acompañarla en esta noche de magia y sensualidad y os digo yo, que allí se respiraba justo eso, magia, cultura, arte y talento. Sin duda alguna, una forma novedosa de llevar la cultura a la gente, de enganchar al arte, enhorabuena María Piña.

