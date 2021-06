- Publicidad-

La candidata a las primarias del PSOE-A para la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que solo daría su opinión sobre los posibles indultos a presos del ‘procés’ al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si este le consultara, para no contribuir al «ruido» que se ha generado sobre este asunto.

En declaraciones a la Cadena SER, Díaz, preguntada sobre si hay que indultar o no a los presos del ‘procés’, ha manifestado que no tiene la información más allá de los medios de comunicación y que esa decisión es una competencia del Gobierno central, que debe «meditar y decidir».

«Si Sánchez quisiera saber mi opinión sobre los indultos se la daría a él, pero no voy a contribuir al ruido que está habiendo», ha dicho. Se refiere así al hecho de que el PP está «intentado interferir en las primarias del PSOE-A» planteando en el Parlamento una iniciativa en contra de los indultos ante la que el Grupo Socialista hoy tendrá que pronunciarse.

Díaz insiste en que si Sánchez quiere saber su opinión, se la dará a él, y ha indicado que no tiene información sobre qué está barajando ahora mismo el Gobierno central, que es el que tiene «que meditar y decidir».

Juan Espadas remarca que el adelanto de las primarias del PSOE-A lo «decidió» la dirección de Susana Díaz y Ferraz lo «apoyó»

Además, considera que también dará su opinión cuando se produzcan los hechos, pero no ahora sobre posibilidades que se trasladan a través de los medios de comunicación.

Susana Díaz y la direccion regional

El otro candidato de las primarias del PSOE-A para optar a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha querido dejar claro este jueves que el adelanto de este proceso interno de la federación andaluza fue una «decisión de la dirección regional» que encabeza la secretaria general y también aspirante, Susana Díaz, y la Ejecutiva federal del PSOE «apoyó» esa decisión que el también alcalde de Sevilla considera «acertada».

Este domingo se celebran primarias en el PSOE de Andalucía y, tanto Susana Díaz, como Juan Espadas y Luis Ángel Hierro llegan a esta recta final con todo en el aire sobre si la actual presidenta seguirá liderando el partido o habrá cambio de cartas, informa la Cadena Ser.

Àngels Barceló ha entrevistado a la que fuera presidenta de la Junta, actual líder de la oposición y candidata a renovar su liderato en el PSOE andaluz. Díaz ha defendido que su candidatura no es la de Madrid: «Somos una candidatura emergente de las casas del pueblo. La gente más leal es la más libre, la que te dice lo que no quieres escuchar. Me quedan muchos kilómetros por recorrer de aquí al domingo. Nosotros ganamos las elecciones en 2018. El abrazo de la derecha y la ultraderecha nos desalojó del Gobierno. La foto de Colón se hizo primero en San Telmo».

Díaz considera que «tenemos un proyecto moderno para dar respuesta a los retos de la sociedad. No somos la candidatura de Madrid, somos la de la gente, la de las casas del pueblo. La gente más leal es la gente más libre. Me da fuerza verme con la militancia. No tenemos miedo a dar nuestra opinión. No es bueno que nos dirijan desde fuera de Andalucía».

Para la líder socialista andaluza, «estas primarias han alterado el orden natural. No era lo previsto. Lo importante es ganar manteniendo nuestra identidad. No ceo que haya elecciones anticipadas en Andalucía. Ahora Juanma Moreno está cómodo y si hay elecciones puede salir del Gobierno o abrazarse más a la ultraderecha porque Ciudadanos está finiquitado».

«El PSOE de Andalucía y de España es el partido de la igualdad y feminista. Yo he ganado todas las elecciones y soy cuestionada y otros que no han ganado no han sido cuestionados. Parece que las mujeres si mandamos tenemos que ser más fuertes y no estoy de acuerdo. Lo que tenemos que tener es igualdad de oportunidades. Veo que no eran techos de cristal, sino muros de hormigón. Y me dí cuenta cuando fui madre», asegura.